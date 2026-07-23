El Proyecto Acordes de la Diputación de Cáceres y Fundación Atrio llega a más de 1.000 personas en la provincia

El Proyecto Acordes de la Diputación de Cáceres y Fundación Atrio, que utiliza la música como instrumento para promover el bienestar emocional, llega a más de 1.000 personas de la provincia.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al presidente y el gerente de la Fundación Atrio, José Polo y Miguel Galán, respectivamente, ha visitado la Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Luz, de Malpartida de Plasencia, para conocer una jornada de esta iniciativa.

El Proyecto Acordes se está llevando a cabo en 13 colegios y 37 centros de mayores y atención a personas con discapacidad de la provincia y utiliza la música como herramienta para promover el bienestar, el aprendizaje y la inclusión social.

Miguel Ángel Morales ha reiterado los beneficios de la música para estimular, a través de ella, el desarrollo cognitivo, emocional y social, tanto de las personas mayores como de los más pequeños, además de recalcar que ayuda a fomentar valores de inclusión, de creatividad y de resiliencia en la comunidad.

Unas palabras que ha corroborado José Polo, quien ha manifestado su satisfacción ya que al visitar a los participantres se comprueba que no se han equivocado. "Estamos haciendo lo que hay que hacer, y realmente es fantástico escuchar y ver la mejora que tienen", ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la institución provincial, con lo que se demuestra que el dinero vuelve a la gente y entre todos se pueden hacer "grandes cosas".

En esta mañana, un grupo de mujeres y hombres, acompañados en todo momento por la terapeuta Lucía González, han ido recordando letras y músicas, han seguido su ritmo con instrumentos, han cantado, bailado y a la vez han ejercitado manos y pies, ha destacado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

"La música es importantísima, la música es vida, es clave para despertar los recuerdos y de ella obtenemos un beneficio físico, emocional, social, porque, al final, cantan juntos, hablan, ríen... Es, sin duda, alegría", ha explicado González.

ALCANCE DEL PROYECTO

Actualmente, el proyecto llega a 1.053 usuarios, entre niños y niñas, personas mayores y personas vulnerables, de colegios y centros de las localidades de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Trujillo, Malpartida de Plasencia, Moraleja, Majadas y Coria.

Así, a través de la música, como herramienta educativa y terapéutica, se trabaja para mejorar la calidad de vida de estas personas, utilizando, además, una metodología adaptada.

De esta manera, las líneas de actuación son dos. Por un lado, destaca 'Música Creativa', que es un programa gratuito dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años en colegios públicos.

Esta línea se desarrolla mediante juegos musicales, exploración rítmica, canto y creación colectiva y favorece la creatividad, la atención, la coordinación, la memoria auditiva y las habilidades sociales.

También emplea una metodología propia inspirada en los métodos Kodály y Suzuki, basada en la escucha activa, el aprendizaje mediante el juego y la práctica instrumental.

Por otro lado, la segunda línea es 'Música para el Bienestar', compuesta por sesiones musicales gratuitas de 60 minutos dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

Las mismas se realizan en residencias, centros de día, centros ocupacionales y asociaciones y la intervención se adapta a las capacidades y necesidades de cada grupo, siguiendo un enfoque centrado en la persona.