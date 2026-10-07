La producción industrial baja un 7,9% en agosto en Extremadura, frente a una subida del 1,6% a nivel nacional

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 7,9% interanual el pasado mes de agosto en Extremadura, 9,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en once comunidades autónomas y disminuye en otras 6. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 6,1%, frente a una incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 15,4% con un incremento del 275,6% en el caso de los duraderos y un 13,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10%, los bienes intermedios anotaron un 2,9% más y los de la energía, un 17,8% menos.