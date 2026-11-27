Los presupuestos municipales de Mérida para 2027 están dotados con 84,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,12 por ciento (en 1,7 millones) respecto a los de 2026.

Dentro de ese montante (aparte de gasto de personal, corriente y aumento de contratos), se recogen 14,2 millones de euros que van destinados a inversión en obras de infraestructuras deportivas o urbanísticas, así como diferentes proyectos de mejora de espacios y servicios públicos, entre otras.

Además, entre otras medidas, las cuentas encierran la continuación de la gratuidad total del transporte urbano en autobús; ayudas municipales directas al alquiler para familias trabajadoras; el pago del recibo del IBI ya sin modificación respecto a 2026 (tras la finalización del incremento por la regularización catastral de la última década); o la eliminación del canon anual por ocupación de vía pública de ascensores o rampas.

De este modo lo ha desgranado en rueda de prensa este jueves el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha avanzado también que los presupuestos serán abordados en pleno municipal el próximo miércoles, día 2, a las 09,30 horas, después de que este viernes, día 27, se celebren las comisiones previas oportunas tanto del Centro Ocupacional de Empleo Proserpina-La Encina, como de Hacienda.

Así, el crecimiento en 2027 de las cuentas es más exiguo que otras anteriores, debido a que en las de 2026 el aumento recogido fue "exponencialmente muy grande" respecto a otras anualidades al ser aquél el presupuesto "más grande de la historia de la ciudad", lo que lleva a partir de entonces los incrementos van a ser "sostenidos".

De igual modo, por primera vez después de "muchísimos años" el presupuesto de Mérida se elabora sin que el ayuntamiento esté sometido al plan de ajuste financiero al que ha venido ciñéndose hasta ahora; y además el consistorio cuenta ya actualmente con "deuda cero" y no mantiene por tanto "ninguna deuda financiera ni con pago a proveedores".

Esto, según ha desgranado el alcalde, en enmarca en que el ayuntamiento tiene una situación económica y de solvencia "excepcional, como nunca en la historia de la ciudad".

"Pagamos en 11 días actualmente, una vez que entró una factura. Acabamos con todas las deudas que teníamos financieras a proveedores y, por tanto, estamos en una situación de privilegio que yo creo que ya de por sí nos sitúa en un horizonte muy positivo", ha aseverado Rodríguez Osuna.

Dentro de los 84,6 millones de euros del presupuesto 2027, la mayor inversión recogida es la destinada a la ampliación del contrato de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento de jardines, (con 2,7 millones más que en 2026, hasta superar los 12 millones).

Junto a ello, sube un 1 millón de euros aproximadamente el contrato de iluminación viaria, publicado recientemente y que está "a punto" de adjudicarse, y supondrá un "cambio total" en la materia.

De igual modo, las cuentas municipales para 2027 incorporan ya 1,1 millones de euros para la subida salarial del 5 por ciento a los empleados públicos (funcionarios, laborales, indefinidos y temporales vinculados a planes de empleo), de tal modo que a partir del próximo mes de enero se comenzará a cobrar en las nóminas.

Al mismo tiempo, los presupuestos incorporan el "compromiso" ya anunciado de una partida de 200.000 euros (con posibilidad de ampliación en función de la demanda) para ayudas directas al alquiler para familias trabajadoras, como medida complementaria a las ayudas al alquiler que el ayuntamiento concede ya a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Estas ayudas para familias trabajadoras, según ha explicado Rodríguez Osuna, se concederán con unos requisitos aún a la espera de ser cerrados, y que podrían ser el cobro del Salario Mínimo Interprofesional y 2,5-3 veces el Iprem.

Además, los presupuestos de Mérida para 2027 incluyen la congelación de impuestos y tasas públicas en la ciudad, como ha ocurrido en los 11 años de gobierno local del PSOE (salvo la revalorización de los contratos que por ley tenía que aplicarse).

También, el recibo del IBI dejará de experimentar los incrementos derivados de la regularización catastral de la última década, y que finaliza en 2026. De esta manera, en 2027 los contribuyentes abonarán el mismo importe que en 2026, sin nuevos aumentos por este concepto.

"A partir del 2027 ya no va a moverse el impuesto de bienes inmuebles. Esa regularización catastral que tuvimos que hacer obligados por ley hace 10 años finaliza en este 2026. Por tanto, el recibo del IBI en el 2027 y sucesivos a va a ser el mismo que se pagó en 2026, no se va a volver a mover", ha aseverado el primer edil.

Al mismo tiempo, Rodríguez Osuna ha anunciado la eliminación en 2027 de impuestos y tasas, entre ellos por ejemplo el fin "por completo" del canon anual por ocupación de vía pública de ascensores o rampas.

En la misma línea, ha señalado que el consistorio está trabajando en medidas sobre algunas tasas --que se aplicará mediante modificación de ordenanza fiscal--, como por ejemplo la de la "eliminación" del pago del impuesto de rodaje por parte de vehículos de más de 25 años en la ciudad, que pasarán a ser considerados "históricos" a efectos municipales.

También, el transporte en autobús urbano seguirá siendo gratuito en Mérida durante 2027, con 1,2 millones de aportación municipal, sumado al 20 por ciento que aporta el Gobierno central. Esto lleva a que, de nuevo, la capital extremeña será la "única" ciudad de Extremadura con gratuidad total.

Esta medida, según ha remarcado, "es otra manera de rebajar y de facilitar la vida a las familias, que ese gasto que normalmente asumen que es mucho a lo largo del año en el transporte público no tengan que pagarlo".

Asimismo, en cuanto a subvenciones nominativas, el alcalde ha recordado que han subido "mucho" las que el consistorio destina al conjunto de los colectivos sociales y deportivos; y ha avanzado que en 2027 el presupuesto destinará 9.000 euros más a la Asociación de la Mártir Santa Eulalia (pasará a contar con 15.000 euros), y 20.000 euros más a la Junta de Cofradías (pasará a disponer de 80.000 euros).

También, durante su intervención, Rodríguez Osuna ha valorado los más de 200 millones de euros de inversión procedentes del Gobierno central destinados para Mérida en los últimos ocho años, una cantidad "inimaginable y que no va a volver a repetirse posiblemente".

En esta línea, ha recordado también que hay 51 millones de euros procedentes del fondo estatal concedido para afrontar daños por las borrascas que están incorporados en una cantidad "muy pequeña" en los presupuestos municipales, y que se añadirán "el año que viene", al igual que ocurrirá con fondos europeos como el EDIL, por ejemplo.

"Es decir, este presupuesto (de Mérida para 2027) va a crecer gracias a fondos europeos y gracias a los fondos aprobados por el Gobierno de España", ha remarcado.

Finalmente, y en alusión a algunos ayuntamientos de la comunidad que "venden como un logro" una bajada de 10 euros en el IBI, el alcalde de Mérida ha recordado que esa cantidad se dobla únicamente con el cupón de bono al consumo puesto en marcha por el consistorio de la capital extremeña, a lo que se suma además la gratuidad total del transporte público en autobús.

"Hay ayuntamientos que venden un logro bajarle 10 euros de IBI al año a una familia en su ciudad. Nosotros sólo con el bono al consumo duplicamos la bajada del IBI de esas ciudades", ha espetado.