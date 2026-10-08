Los Presupuestos Generales de Extremadura seguirán su tramitación habitual a pesar del periodo electoral

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha avanzado que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027 van a seguir su tramitación habitual a pesar del periodo electoral que se ha abierto con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

Manzano ha incidido en que la aprobación de los PGEx es "una absoluta prioridad" para el Gobierno regional y serán "aprobados y presentados en tiempo y forma".

"Y lo haremos cumpliendo con la normativa vigente en este periodo", ha avanzado la consejera, que ha incidido en que, a efectos de comunicación se va a respetar lo que indica la Ley Electoral pero "nada más", ya que la convocatoria electoral "no tiene ninguna repercusión ni ninguna trascendencia en la aprobación de esas maravillosas cuentas para nuestra región", ha señalado.

Así, las cuentas se registrarán en la Asamblea de Extremadura y se informará de las medidas que conlleven porque el Gobierno regional "puede y tiene además la obligación de trasladar ese contenido, esas medidas, a los ciudadanos extremeños y eso es lo que vamos a hacer", ha dicho la consejera.

"Vamos a contar cuáles son las medidas aprobadas en materia tributaria, vamos a contar cuáles son los incentivos fiscales que vamos a aprobar y de los que se van a beneficiar los ciudadanos de nuestra región y vamos a contar cuáles son las principales partidas en materia de gastos", ha recalcado.

Manzano ha recordado que la Ley Electoral lo que impide es que se aluda a logros conseguidos, por lo que la labor del Ejecutivo extremeño se centrará en "contar lo que vamos a hacer con algo tan importante como es el dinero de los ciudadanos de nuestra región".