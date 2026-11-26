El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y los expresidentes de la Cámara Blanca Martín, Fernando Manzano, Federico Suárez y Teresa Rejas participarán el próximo martes, 1 de diciembre, en un desayuno informativo sobre la transición y la autonomía.

La Portada de Extremadura organiza este encuentro, en el que marco de 'Los Desayunos de La Portada', y que comenzará a las 9,30 horas, en el Hotel Tierra de Don Benito.

Así, los participantes conversarán sobre cómo vivió la región el paso a la democracia, cómo se construyó la autonomía y qué papel ha desempeñado el Parlamento extremeño desde su creación, en un encuentro moderado por el director del diario, Antonio Cid de Rivera.

El desayuno será también una ocasión para recordar a Antonio Vázquez, Manuel Veiga y Juan Ramón Ferreira, que presidieron el Parlamento regional extremeño en distintas etapas y ya han fallecido, señala La Portada en nota de prensa.

Cabe destacar que este evento cuenta con el patrocinio del Gobierno de España y se enmarca en la conmemoración de los 50 años del inicio de la Transición española, impulsada por el Comisionado para la celebración de los 50 años de 'España en Libertad' y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

En concreto, la conversación recorrerá los primeros años de la autonomía y la evolución de Extremadura y España hasta hoy desde la venida de la democracia.

A partir de la experiencia de quienes han presidido la Cámara, el encuentro quiere acercar a las nuevas generaciones la historia democrática española y extremeña y abrir un diálogo sobre el valor de las libertades y la participación ciudadana. El debate se celebrará con público, con acceso por invitación y desayuno, y podrá seguirse en directo por internet a través de laportadadeextremadura.com