El pleno del Consejo Extremeño del Voluntariado, reunido en sesión ordinaria el 23 de noviembre, ha acordado la concesión de los Premios Extremeños al Voluntariado 2026 a María Luisa Gallardo González, en la modalidad individual, y a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, en la modalidad colectiva.

La sesión ha estado presidida por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

El reconocimiento a Marisa Gallardo distingue su trayectoria de compromiso social y participación voluntaria, así como su contribución al fortalecimiento del tejido asociativo. Fundadora de la asociación de fibromialgia de Jerez de los Caballeros, Afijer, e impulsora y presidenta de Fexaf desde su constitución en 2012, ha desarrollado una labor continuada de apoyo y sensibilización sobre las necesidades de las personas afectadas y sus familias. Su trayectoria también abarca iniciativas educativas, culturales y comunitarias.

Por su parte, la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz recibe el premio por sus tres décadas de lucha contra el hambre y el desperdicio alimentario, con el voluntariado como parte "esencial" de su actividad, señala en nota de prensa la organización.

Desde sus orígenes en 1996, impulsada por nueve personas voluntarias, ha construido una red de colaboración que permite distribuir alimentos y productos básicos entre personas en situación de vulnerabilidad de toda la provincia, movilizando la solidaridad de particulares, entidades, centros educativos y empresas.

Los premios se entregarán el próximo 4 de diciembre, en el Convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros, durante el acto conmemorativo del Día Internacional del Voluntariado 2026, que comenzará a las 10,30 horas, bajo el lema 'Diferentes caminos, un mismo compromiso'.

Por otra parte, en el Consejo Regional del Voluntariado también se han presentado los dos últimos estudios sociológicos realizado por el Observatorio del Voluntariado de Extremadura, y que están disponibles con descarga gratuita en el portal web de la plataforma del voluntariado.

Además, desde la Junta de Extremadura se ha expuesto la labor desplegada en materia de voluntariado durante la anualidad 2025 y las recientes acciones vinculadas tanto a las convocatorias como a la labor de las entidades sociales.