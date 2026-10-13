SUCESOS

La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló el pasado viernes a un hombre y se dio a la fuga

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen más detalles de la investigación, así como el estado de la persona herida, según informa la Guardia Civil que colabora en el esclarecimiento de dicho suceso.

Redacción

Extremadura |

La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló el pasado viernes a un hombre y se dio a la fuga
La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló el pasado viernes a un hombre y se dio a la fuga | Ayto. Valdelacalzada

La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló sobre las 5 y media de la madrugada del pasado viernes a un varón en dicho municipio y se dio a la fuga. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen más detalles de la investigación, así como el estado de la persona herida, según informa la Guardia Civil que colabora en el esclarecimiento de dicho suceso.

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