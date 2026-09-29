La Orquesta de Extremadura comienza su temporada en Badajoz y Cáceres con el debut de la cantaora Esther Merino

La Orquesta de Extremadura (OEX) inicia esta semana su ciclo principal de conciertos de la programación 2026-2027, 'Relatos', diseñada por Roberto Forés Veses en su segunda temporada como director titular y artístico.

La propuesta recorre grandes historias que la música ha sabido contar, desde relatos de amor, crónicas de viajes y fábulas con raíces profundas hasta gestas de héroes míticos y cuentos de hadas, una idea presente ya desde este primer concierto. Esta apertura de curso contará con el debut de la cantaora extremeña Esther Merino como solista invitada.

Nacida en Badajoz, Esther Merino obtuvo en 2017 el Melón de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, reconocimiento concedido a la cantaora más completa del certamen, y en 2022 recibió la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, uno de los galardones de mayor prestigio del flamenco.

El repertorio que interpretará la OEX es 'En torno al fuego', una propuesta que, según explica Santiago Pavón en sus notas a este programa, "se entrelazan en cada obra elementos en apariencia distantes: lo tradicional y lo extremadamente sofisticado, las formas naturales y la complejidad estructural, la ficción popular y los ecos insondables del espíritu humano, lo místico y lo mundano", señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

De este modo, abrirá el 'Poema de cuento de hadas', de Sofía Gubaidúlina, cuento sinfónico compuesto en 1971 a partir de una historia infantil del escritor checo Milo* Macourek.

A continuación, 'El amor brujo', de Manuel de Falla, con la participación de Esther Merino, un relato de lucha mágica por el amor verdadero. Y, para terminar, Petrushka, de Ígor Stravinski, ballet protagonizado por una marioneta que cobra vida y experimenta emociones humanas, estrenado en París en 1911 y revisado posteriormente por el compositor en la versión de 1947 que interpretará la OEX.

La orquesta actuará el próximo jueves, 1 de octubre, en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas', de Badajoz, y el viernes, 2 de octubre, en el de Cáceres, en ambos casos a las 20,00 horas. Como es habitual en los programas del ciclo principal, los conciertos estarán precedidos por una charla introductoria a las 19,00 horas, impartida por el divulgador y profesor de la OEX, Santiago Pavón.

La Orquesta de Extremadura comienza esta nueva temporada con 1.086 abonados distribuidos entre sus cinco sedes, cifra que puede incrementarse en las próximas semanas ya que la venta de abonos permanece abierta, excepto en Badajoz, donde se ha establecido un límite de abonos para garantizar un mínimo de venta de entradas.

Las entradas para estos conciertos, así como para el resto de la temporada, pueden adquirirse en la taquilla en internet de la Orquesta de Extremadura.