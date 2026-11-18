La Oficina Municipal de Igualdad y Violencia de Género de Mérida ha atendido a un total de 78 mujeres entre enero y noviembre, periodo en el que ha realizado 348 intervenciones, mientras que el Punto de Atención Psicológica (PAP) y su servicio de refuerzo han atendido a 232 mujeres, de las cuales 62 son nuevos casos de este año.

Son cifras dadas a conocer con motivo de la celebración de la segunda reunión de 2026 de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de Actuaciones sobre Violencia de Género, presidida por la delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, donde asimismo la Delegación del Gobierno ha dado cuenta de las 197 víctimas de violencia de género, 203 autores y 210 casos con órdenes de protección con los que cuenta Mérida.

En este sentido, Aragoneses ha señalado que la coordinación entre administraciones y profesionales es "fundamental" para ofrecer una "respuesta integral, eficaz y adaptada a las necesidades de cada mujer".

En la reunión también ha participado el delegado de Policía Local, Felipe González, junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los recursos municipales, del ámbito judicial y de asociaciones y entidades especializadas en la atención y el apoyo a las víctimas.

Este órgano, que se reúne con carácter semestral, constituye un espacio fundamental de coordinación entre las distintas administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y profesionales de los recursos especializados que intervienen en la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad.

La Mesa tiene como objetivo mejorar la aplicación y seguimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como dar cumplimiento a los protocolos de coordinación establecidos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas.

197 VÍCTIMAS EN MÉRIDA

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno durante la Mesa, en Mérida se contabilizan 197 víctimas de violencia de género, 203 autores y 210 casos con órdenes de protección. Asimismo, se han registrado 12 víctimas con dos o más autores, 48 situaciones clasificadas de riesgo medio y 189 de riesgo bajo, informa el ayuntamiento en nota de prensa.

Cabe destacar que, de las 189 víctimas de riesgo bajo, la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Mérida realiza seguimiento a 27 casos.

En relación con los dispositivos y medidas de protección, se han comunicado 25 dispositivos COMETA (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), 18 dispositivos ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres) y 29 agresores en prisión.

La delegada de Igualdad ha señalado que "estos datos reflejan una realidad que no podemos ignorar y que exige mantener una respuesta permanente y coordinada por parte de todas las instituciones implicadas".

"Detrás de cada cifra hay una mujer, una situación personal y, en muchas ocasiones, un proceso complejo de recuperación. Por eso es tan importante que todos los recursos trabajemos de manera conjunta, compartiendo procedimientos, mejorando la comunicación y garantizando que las mujeres reciban la atención y protección que necesitan", ha subrayado Aragoneses.

348 INTERVENCIONES DE LA OFICINA DE IGUALDAD

En cuanto a los recursos municipales, la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Mérida ha atendido, entre enero y noviembre de 2026, a un total de 78 mujeres, llevando a cabo 348 intervenciones de carácter informativo, asesoramiento, orientación y derivación a otros recursos especializados.

Los datos de atención reflejan que la mayor parte de las mujeres se encuentra en las franjas de edad comprendidas entre los 18 y los 55 años, aunque se registran atenciones en diferentes grupos de edad.

Por su parte, el Punto de Atención Psicológica (PAP) y su servicio de refuerzo han atendido hasta noviembre a 232 mujeres, de las cuales 170 continúan procesos iniciados en ejercicios anteriores y 62 corresponden a nuevos casos incorporados durante 2026. El mayor porcentaje de mujeres atendidas por este recurso se concentra en la franja de edad de 41 a 50 años, que representa el 31,46 % del total, seguida de las mujeres de entre 31 y 40 años, con un 28,87 %.

Aragoneses ha destacado que "estos datos también ponen de manifiesto la importancia de contar con recursos especializados y de garantizar una atención continuada en el tiempo, porque salir de una situación de violencia machista requiere acompañamiento, atención psicológica y un proceso de recuperación que no termina con una denuncia".

COORDINACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN

La presidenta de la Mesa ha insistido en que uno de los principales objetivos de estas reuniones es continuar mejorando la coordinación entre los diferentes ámbitos profesionales que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

"La lucha contra la violencia machista no puede abordarse desde actuaciones aisladas", ha asegurado Aragoneses, quien ha subrayado la importancia de que "los recursos policiales, judiciales, sanitarios, sociales y de igualdad trabajen de manera coordinada respetando sus respectivas competencias y aprovechando la experiencia y los mecanismos de intervención existentes en nuestra ciudad".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que desarrollan diariamente los profesionales de los distintos servicios, destacando la importancia de mantener espacios de encuentro que permitan evaluar las actuaciones, detectar necesidades, mejorar los procedimientos y evitar duplicidades en la atención.

"La coordinación no es una cuestión meramente administrativa. Es una cuestión de protección, de seguridad y de derechos. Una intervención a tiempo, una comunicación eficaz entre profesionales o una adecuada derivación pueden marcar la diferencia en la vida de una mujer", ha afirmado Aragoneses.

COMPROMISO MUNICIPAL

Además, la delegada de Igualdad ha remarcado que el Ayuntamiento de Mérida mantiene su compromiso con las políticas de prevención, sensibilización y atención a las víctimas, tanto a través de los recursos especializados como mediante las campañas educativas y de concienciación dirigidas a la ciudadanía, especialmente a la población más joven.

En esta línea, ha destacado la importancia de continuar trabajando en los centros educativos para prevenir las distintas manifestaciones de violencia machista, incluidas las nuevas formas de violencia que se producen en los entornos digitales.

Con motivo de la próxima conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Aragoneses ha reiterado que "los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, tenemos una responsabilidad fundamental en la prevención, detección y atención a las víctimas".

"No podemos permitir que ninguna mujer se sienta sola ante una situación de violencia machista. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada mujer encuentre en Mérida una red de recursos coordinados, profesionales y accesibles que le ofrezcan protección, apoyo y oportunidades para recuperar su vida en libertad", ha concluido.