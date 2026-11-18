El número de anuncios de habitaciones en alquiler en la ciudad de Badajoz ha crecido un 14 por ciento en el tercer trimestre de 2026, un ritmo inferior al de Cáceres, que aumenta un 31 por ciento, en comparación con el año anterior.

En concreto, en las capitales provinciales extremeñas el precio del alquiler de una habitación se sitúa en 224 euros en el caso de Badajoz, tras un descenso interanual del 4 por ciento, y en 233 en Cáceres, tras una subida del 5 por ciento. Ambas son las ciudades con los precios más baratos de las analizadas en el último informe publicado por el portal inmobiliario idealista.

El estudio refleja asimismo que el número de personas interesadas en alquilar un dormitorio ha aumentado un 41 por ciento en Badajoz y un 4 por ciento en Cáceres.