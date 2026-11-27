La carretera BA-019 de Azuaga a Maguilla permanecerá cortada al tráfico desde el próximo lunes, 30 de noviembre, debido a obras de conservación.

El tramo de carretera permanecerá cortado hasta el viernes 4 de diciembre, en horario de 08,00 a 18,30 horas.

Así, el desvío alternativo desde Azuaga a Maguilla se producirá por la N-432 (sentido Badajoz) hasta Berlanga y luego hay que tomar la BA-085 dirección Maguilla.

De igual modo, el desvío alternativo desde Maguilla a Azuaga se realizará por BA-085 dirección Berlanga y luego habrá que tomar la N-432 (sentido Córdoba) hasta llegar a Azuaga.

Si el avance de las obras lo permite, se abrirá al tráfico con anterioridad a la fecha indicada, y se comunicará a través de la web de Diputación de Badajoz y se dará traslado a los ayuntamientos afectados.

En nota de prensa, la diputación pacense ruega extremar las precauciones y respetar la señalización del tramo afectado por los trabajos, fuera de los horarios de corte establecidos.