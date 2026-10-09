Nestlé ensaya con murciélagos el control de plagas del tomate en Extremadura

Nestlé ensaya el uso de murciélagos como controladores naturales de plagas en cultivos de tomate de Extremadura, donde ha instalado 30 cajas refugio que ya acogen a más de 170 ejemplares, según ha informado este jueves la compañía.

Los refugios se han colocado junto a campos de proveedores que abastecen de tomate a la fábrica de salsas Solís de la multinacional en Miajadas, con el objetivo de favorecer el asentamiento de poblaciones de estos mamíferos presentes de forma natural en la zona.

Para estudiar su alimentación, se han recogido 600 muestras de guano, los excrementos de los murciélagos, que se están analizando mediante técnicas de identificación del ADN para determinar qué insectos han ingerido y estudiar su contribución al control de plagas.

La monitorización de los refugios también ha permitido detectar colonias de cría en cuatro de las cajas, un resultado que, según la empresa, muestra la adaptación de estos animales a las condiciones de los campos de cultivo.

La iniciativa cuenta con la colaboración de expertos del Museu de Ciències Naturals de Granollers vinculados al Centro Tecnológico BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y se enmarca en un programa coordinado por Fundación Global Nature y Sustainable Agriculture Network (SAN).

En los próximos meses está prevista la instalación de un modelo de "caja refugio inteligente", que permitirá conocer de forma autónoma, remota y diaria su ocupación por los murciélagos.

El director de Cadena de Suministro y Sostenibilidad de Nestlé España, Jordi Aycart, ha señalado que el proyecto busca "proteger la biodiversidad local" e impulsar el control natural de plagas en los cultivos de tomate.

La compañía ha indicado, además, que todos los campos que abastecen de tomate a su fábrica de Miajadas para la producción de salsas Solís aplican técnicas de agricultura regenerativa.

Entre estas prácticas figuran las cubiertas vegetales durante los periodos sin cultivo de tomate, el aumento del uso de materia orgánica para disminuir los fertilizantes sintéticos y la conservación de espacios sin cultivar como refugios de fauna auxiliar.