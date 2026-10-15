Mérida reclama a la Junta 42 millones de deuda histórica y que participe en la construcción del Museo Visigodo

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que asuma el pago de la deuda histórica que la Administración autonómica mantiene con la capital extremeña, que ha cifrado en 42 millones de euros, correspondiente a la no actualización de la asignación fija de 2 millones de euros contemplada en el propio estatuto y que la Junta no ha revisado en ninguna anualidad.

Una revisión que sí ha llegado este año, según se ha abordado en la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida, en la que se han detallado las partidas que el gobierno regional incluirá en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que ascienden a 56,8 millones de euros.

De ellos, 2,5 millones corresponden al citado fondo de capitalidad, frente a los 2 millones de asignación que se venían manteniendo desde 2015.

En declaraciones posteriores a la reunión, el primer edil emeritense ha valorado muy positivamente que la presidenta haya accedido a estudiarlo y a la creación de una comisión mixta para abordar el encarecimiento de los servicios públicos y qué servicios asume Mérida como capital autonómica.

PLAN DE INVERSIONES

Una cantidad que debe ir aumentando "año a año y prorrogada en función del coste de los servicios públicos", ha señalado Rodríguez Osuna, quien, por otro lado, ha trasladado la necesidad de impulsar un plan de inversiones, entre las que incluye la ampliación del Polígono Industrial El Prado, una actuación estratégica contemplada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que afecta a una superficie de 75 hectáreas.

Asimismo, el alcalde ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura, que ha presidido la reunión de forma telemática, una propuesta para que el Ayuntamiento de Mérida se incorpore al proyecto del Museo Nacional de Arte Visigodo, una reivindicación histórica de la ciudad que ya se ha solicitado en numerosas ocasiones al Ministerio de Cultura del Gobierno central.

Según Rodríguez Osuna, la Junta y el propio ayuntamiento deben ser las administración que financien, junto con el Estado, la construcción del Museo Nacional de Arte Visigodo, ya que el Gobierno de España "solo ha puesto paños calientes a la hora de responder a la reivindicación que la ciudad está haciendo durante mucho tiempo".

El regidor municipal ha recordado que ya lo reivindicó en Día de Extremadura, y en esta misma línea se pronunció el propio consejero de Cultura también frente al Ministerio de Cultura.

"Yo creo que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento debían comprometer al gobierno de España, al futuro gobierno de España en este caso, para que el Museo Nacional de Arte Visigodo se construya", en tanto que "la colección nacional de arte visigodo más importante del país está en Mérida", y que esta "necesita un edificio y una categoría de Museo Nacional".

El alcalde ha trasladado otras inversiones e infraestructuras que quedan "pendientes", que considera que "se irán solventando, evidentemente, con el paso del tiempo", entre las que ha citado la residencia universitaria.

Por otro lado, ha valorado el apoyo de la Junta para financiar la celebración de una prueba del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP en abril de 2027 en el circuito de Royanejos, para lo cual van a aportar 485.000 euros cada administración.

Finalmente, ha pedido a la Junta que el Consorcio de la Ciudad Monumental gestione el Museo de Historia y Arqueología de la Ciudad de Mérida, que se está construyendo con fondos europeos y con fondos del ayuntamiento.

"No se entendería que un museo de esa envergadura en el antiguo mercado de Calatrava, con una inversión de más de 6 millones de euros, no tuviera una musealización y una gestión técnica y profesional por parte de los que conocen de verdad el patrimonio de la ciudad de Mérida, que es el Consorcio", ha señalado.

Una cuestión a la que también se ha comprometido a estudiar la presidenta de la Junta, según el alcalde, que hace una "valoración positiva" de la reunión, tras la cual el ayuntamiento "va a seguir trabajando con lealtad de la Junta de Extremadura cuando confluyen los intereses de Mérida y de la región".

En definitiva, un encuentro en el que ha habido "muchos acuerdos y muchas puestas en común de cosas que nos benefician a ambos", y en la que ha encontrado "una buena receptividad" a las propuestas planteadas.