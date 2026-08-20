Luis Pastor y Lourdes Guerra presentan este jueves su disco 'Extremadura Fado' en Villafranca de los Barros

Luis Pastor y Lourdes Guerra actuarán este jueves, día 20, en el Patio de la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros, donde presentarán su nuevo disco 'Extremadura Fado' y repasarán los temas más conocidos de su carrera.

En concreto, las puertas abrirán a las 21,30 horas y el concierto comenzará a las 22,00 horas, con acceso por la puerta trasera del edificio y entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Se trata de una propuesta musical que atrae a la Ciudad de la Música a "uno de los referentes de la canción de autor en España, el extremeño Luis Pastor", cuya trayectoria artística de "más de cinco décadas, más de veinte discos y un repertorio" ha acompañado a varias generaciones.

"Un dúo que demuestra su intacta capacidad para emocionar, transmitir valores humanos y entonar canciones que claman por la libertad y el amor a su tierra extremeña", según ha destacado el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros en nota de prensa.

Asimismo, será "un deleite para los oídos volver a disfrutar en Villafranca de los Barros de la música, la cercanía y la generosidad de Luis Pastor", merecedor entre otros muchos reconocimientos del Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Extremadura.

Tras esta cita, el próximo jueves 27 de agosto concluirá el ciclo de las Noches del Patio con la propuesta 'Oh Vino', de la mano del actor David García-Intriago y el violinista Santiago Vokram, quienes, a través del humor, la música y una cata de vino, "narrarán la historia de Dionisos y del ser humano".