Ingresa en prisión el responsable de un punto de venta de drogas en la barriada de Las Vaguadas de Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años de edad, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, por su presunta autoría un delito de tráfico de drogas, como responsable de un punto de venta muy activo en la barriada de Las Vaguadas de Badajoz.

Los investigadores comenzaron a realizar diversas gestiones y vigilancias discretas en la zona tras tener conocimiento de esta actividad, localizando a un varón, con residencia en la misma barriada.

El investigado recibía en su vivienda, tras previo contacto telefónico, a los clientes a los que vendía las sustancias estupefacientes, si bien en determinados casos se desplazaba en vehículo.

Los agentes realizaron un registro domiciliario el pasado día 12, localizando en su interior 15.637 gramos de hachís, 3.842 gramos de marihuana, 11 de cocaína, 475 euros en efectivo y numerosos útiles para la preparación y posterior venta de las distintas sustancias. Asimismo, fue detenido un hombre de 30 años edad, con antecedentes anteriores, quien fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión. La investigación sigue abierta.