Un joven fallecido y cinco heridos en el choque entre tres vehículos en la N-523 cerca de Badajoz este domingo

Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas en un accidente múltiple en la carretera N-523 que une Badajoz con Cáceres.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el accidente se ha producido en el kilómetro 77 de la carretera nacional, a la altura del 'Tiro de Pichón', en torno a las 15,00 horas. En total, se han visto implicados tres vehículos.

El fallecido es un varón de entre 20 y 25 años, mientras que los heridos también hombres y han sufrido lesiones de diversa consideración. Uno de ellos, de 25 años, ha sufrido un traumatismo craneal, torácico y abdominal y que se encuentra en estado grave mientras que otro, de 36 años, ha sufrido un traumatismo costal y su estado es menos grave, según ha informado el 112 Extremadura.

El tercer hombre tiene 60 años y presenta un traumatismo costal y herido, de manera que su estado es menos grave. El cuarto, de 22 años, ha presentado un traumatismo en la columna dorsal, herida en la cabeza y contusión en la rodilla, pero su estado es leve. Del quinto, y último, no se ha facilitado su edad, pero ha sufrido una fractura de tobillo y su estado es igualmente leve.

Los cinco heridos han sido ya trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.