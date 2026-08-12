Villanueva de la Serena aspira al récord nacional con sandías de casi 100 kilos

Villanueva de la Serena buscará superar el récord nacional de la sandía más pesada, establecido en 99,4 kilos, durante la 63 edición del tradicional Concurso de Sandía y Melón 'Rufino Pineda Mendoza', que se celebrará el próximo 22 de agosto dentro de las fiestas de San Bartolomé.

El certamen, uno de los actos centrales de unas fiestas que tendrán lugar del 21 al 24 de agosto, reunirá frutos procedentes de distintos puntos de España y concederá un premio adicional de 1.000 euros en caso de batirse alguno de los récords nacionales.

El presidente de la Asociación de Fiestas de San Bartolomé Apóstol, Jesús Ramos, ha destacado este martes el carácter singular de un concurso que en su última edición alcanzó un récord de participación con 33 frutos: 21 melones y 12 sandías.

El récord nacional de sandía se mantiene desde 2019 en 99,4 kilos, mientras que el de melón se estableció en 2023 con un ejemplar de 31,45 kilos.

Para optar a los premios, las sandías deberán superar los 40 kilos y los melones los 20, con premios de 600, 400 y 200 euros para los tres primeros clasificados.

La concejala de Festejos, María Lozano, ha señalado que San Bartolomé constituye una de las celebraciones "más arraigadas" y tradicionales de Villanueva de la Serena.

La programación arrancará el viernes 21 con el grupo Cogolla y continuará durante el concurso del sábado con la actuación del cuarteto Bale Bale, cuya vocalista es la artista local Mili Vizcaíno.

El cantautor Luis Pastor actuará el domingo 23, mientras que las fiestas concluirán el lunes 24 con la misa y la procesión de San Bartolomé por distintas calles del entorno de la parroquia.