El INFOEX estabilizaba el incendio forestal que afectó a la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata

El incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el término municipal de Navalmoral de la Mata, en las proximidades de la A-5, quedaba estabilizado y el Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) desactivaba el nivel 1, que se activó por la afección a la autovía.

El fuego comenzó con dos focos próximos entre sí en el talud de la autovía A-5 sentido Madrid, uno en el término municipal de Navalmoral de la Mata y el otro en Peraleda de la Mata, tal y como apuntaban fuentes de la Guardia Civil.

El incendio está estabilizado, pues no presenta frentes activos que lo hagan avanzar), y ha quemado alrededor de nueve hectáreas de pasto y matorral.