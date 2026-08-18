Tres heridos de diversa consideración en dos accidente de tráfico en Jerez de los Caballeros y Helechosa de los Montes

Este lunes un hombre de 65 años quedaba herido grave con politramautismo en un accidente de tráfico, tras la salida de vía de un vehículo, en la N435 a la altura de Jerez de los Caballeros. Derivado al Hospital Universitario de Badajoz.

Por otro lado, una mujer de 60 años y un hombre de 59 resultaban heridos menos graves con politramautismos, tras un accidente de tráfico que tenía lugar ayer en Helechosa de los Montes, en las proximidades del río Estena. Ambos fueron trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva.