700 evacuados en 9 alquerías debido a un incendio forestal en Las Hurdes

La Junta de Extremadura ha tenido que declarar el nivel 2 de peligrosidad del plan INFOEX, así como la situación operativa nivel 2 del Plan especial de protección civil del PLATERCAEX, a causa del incendio forestal declarado en la jornada de ayer en Pinofranqueado en la comarca de Las Hurdes, que ha obligado ya a evacuar a unas 700 personas de 9 alquerías así como los 38 usuarios del Cottolengo de La Fragosa, un centro de atención a personas con discapacidad en el término municipal de Nuñomoral.

Las alquerías evacuadas, cuatro pertenecientes al término municipal de Pinofranqueado (son El Gasco, Cerezal, Martinlandrán y La Fragosa) y cinco al de Nuñomoral (Avellanar, en donde se ha intervenido al menos en 3 viviendas afectadas por el fuego, así como se evacuaba Horcajo, Erías, Castillo y Robledo).

Estas personas han sido alojadas en la Residencia de Estudiantes del municipio de Caminomorisco, a unos 4,5 kilómetros de Pinofranqueado, aunque también está habilitado el Centro de Documentación de Pino.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido instalado en la base de la Brigada Forestal Helitransportada de Pinofranqueado.

Trabajan en la extinción de este fuego cerca de una veintena de medios aéreos (once helicópteros y seis aviones anfibios) y unos 150 efectivos terrestres (nueve unidades de bomberos forestales, ocho helitransportadas, bomberos de la Diputación de Cáceres y agentes del Medio Natural), un dispositivo al que se ha sumado ya esta madrugada la Unidad Militar de Emergencias, la UME, también en las labores de extinción personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).

Y se espera que 26 medios aéreos y 200 efectivos se sumen este miércoles a las labores.

El vicepresidente Abel Bautista ha explicado que la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad abre una ventana para atacar a las llamas.

Se informa que este incendio comenzó sobre las 2 y media de la tarde de ayer en una cuneta de la carretera CC-122, vía que enlaza las pedanías de Robledo y Avellanar, y en su inicio presentó unas características "convectivas" que impedían atacarlo, pues generó "su propia meteorología, su propio viento y su propia temperatura" como consecuencia de una liberación masiva de calor y el ascenso del aire caliente.