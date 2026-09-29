La lluvia dejaba ayer en Extremadura alerta Roja, Inuncaex, mensajes ES-Alert, 16 evacuados en Corte de Peleas y carreteras cortadas

Y la lluvia fue ayer lunes la protagonista. Hoy ya sin avisos por meteorología adversa en Extremadura. En la tarde de ayer llegó a activarse la alerta roja en el Norte de Cáceres. De hecho, la localidad cacereña de Guijo de Granadilla se situó ayer como la más lluviosa de España al haber registrado sobre las 7 de la tarde unos valores acumulados de 112.2 l/m2 en apenas una hora, según los datos recogidos por la AEMET.

En este contexto la Junta de Extremadura activó el Plan Inuncaex de protección civil en el norte de Cáceres y envió un mensaje de Es-Alert a los teléfonos móviles de esa zona meteorológica en el norte de la región que afectaba a 79 municipios que suman 69.407 habitantes. Un mensaje que se recibió ayer en las comarcas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra y Tierras de Granadilla principalmente, junto a algunos de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz.

En cuanto a las actuaciones: Un total de 16 vecinos de la localidad pacense de Corte de Peleas tuvieron que ser evacuados anoche de sus viviendas ante la crecida del arroyo de la Garandina como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas. El aumento del nivel del agua del arroyo, que cruza esta localidad de norte a sur, ha afectado a cinco viviendas próximas, cuatro de ellas habitadas, según informaba el 112 de Extremadura. Así, para evitar situaciones de riesgo, efectivos de emergencias han optado por evacuar a 16 personas, las cuales se han desplazado a domicilios de familiares. El incremento del caudal y su extensión a zonas limítrofes urbanas también ha afectado a dos turismos -no ocupados- y a una torre eléctrica. Una vez pasó la tormenta y la tromba el nivel del agua comenzó a descender.

Y Respecto a la situación de las carreteras. Según informa el 112 permanece cortada totalmente al tráfico la EX300, kilómetro 38, en Solana de los Barros. Y serían transitables pero extremando la precaución la BA-022, km 27 a la altura de Corte de Peleas, la BA120 del km1 al 5, entre Los Santos de Maimona y Ribera del Fresno, la BA054 en el kilómetro 4 y la BA131 en el punto kilométrico 34.