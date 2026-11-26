La licitación pública de la Junta de Extremadura se ha situado en los diez primeros meses del año en los 209,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 46,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, la licitación entre enero y octubre de 2025 en el Gobierno extremeño fue de 391,2 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de este año se ha reducido a 209,3 millones, un 46,5 por ciento menos, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan), de octubre y publicadas este miércoles.

Con este dato, la licitación pública de Extremadura representa el 0,7 por ciento de la de todas las administraciones del Estado, y el descenso registrado del 46,5 por ciento en los diez primeros meses del año es el más alto del país, seguido de Andalucía (44,6%) y Murcia (31,7%).