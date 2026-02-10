León XIV nombra al sacerdote pacense Fermín González Melado Capellán de Su Santidad

El papa León XIV ha nombrado Capellán de Su Santidad al sacerdote diocesano Fermín Jesús González Melado, en reconocimiento a su labor al servicio de la Sede Apostólica.

Este nombramiento, que se hace público tras años de intensa labor en la Curia Romana, es signo de gratitud por "el trabajo ejercido por Fermín en favor de la Iglesia Universal" y conlleva el otorgamiento del título honorífico de monseñor.

Según señala la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en nota de prensa, este reconocimiento es "por los años de servicio a la Santa Sede" y supone la concesión de un título que reciben aquellos sacerdotes que "han destacado por su servicio y fidelidad".

El título de Capellán de Su Santidad es la única distinción honorífica que ha permanecido vigente tras la reforma simplificadora realizada por el Papa Francisco en 2014 para el clero secular.

Según el protocolo eclesiástico, este nombramiento permite al sacerdote "vestir la sotana con botonadura y ribetes morados, así como el fajín del mismo color, simbolizando su pertenencia a la Casa Pontificia".

FERMÍN GONZÁLEZ MELADO

Fermín González Melado nació en Badajoz el día 9 de noviembre de 1970 y fue ordenado sacerdote en 1998 por Antonio Montero Moreno en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Villanueva de la Serena.

Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano San Atón, obteniendo el grado de bachiller en Teología por la Universidad de Salamanca. Además es licenciado en Biología por la Universidad de Extremadura, máster en Bioética por la Universidad de Navarra y licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II (Roma-Washington).

En la archidiócesis ha desempeñado distintos cargos pastorales en la ciudad de Badajoz, como vicario parroquial y párroco de San Juan de Ribera y Santa María la Real, respectivamente, y capellán de los colegios de la Sagrada Familia y del Colegio Diocesano. También desarrolló la labor como administrador parroquial de San Rafael Arcángel, en San Rafael de Olivenza.

Además, fue formador y director espiritual del Seminario Diocesano y delegado Episcopal para las Vocaciones Sacerdotales. En 2017 fue nombrado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y dentro del Año Jubilar de la Misericordia, 'Misionero de la Misericordia'.

Desde 2019 reside en Roma tras ser nombrado asesor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, labor que compagina desde 2021 como miembro del comité de ética clínica del hospital pediátrico "Bambino Gesù" de Roma. Además, ese mismo año fue nombrado vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat.