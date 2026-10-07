DEPORTES

Kini Carrasco, nombrado nuevo director general de Deportes de la Junta de Extremadura

Kini Carrasco sustituye en este cargo a Santi Amaro, quien la semana pasada presentó su renuncia para dedicarse a su labor de candidato del PP a la Alcaldía de Mérida en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Redacción

Extremadura |

Kini Carrasco, nombrado nuevo director general de Deportes de la Junta de Extremadura
Kini Carrasco, nombrado nuevo director general de Deportes de la Junta de Extremadura | Juntaex

El actual diputado del PP y deportista paralímpico Kini Carrasco Ávila ha sido nombrado este martes como nuevo director general de Deportes de la Junta de Extremadura.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el decreto de nombramiento de Kini Carrasco Ávila como director general de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Kini Carrasco sustituye en este cargo a Santi Amaro, quien la semana pasada presentó su renuncia para dedicarse a su labor de candidato del PP a la Alcaldía de Mérida en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

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