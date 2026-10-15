La Junta prevé invertir 56,8 millones de euros en la ciudad de Mérida en 2027

La Junta de Extremadura prevé destinar un total de 56,8 millones de euros a diferentes actuaciones que se llevarán a cabo en la ciudad de Mérida durante el año 2027, según se ha abordado este miércoles en la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida.

La reunión ha estado presidida telemáticamente por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, desde Bruselas, con la asistencia del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

A su término, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha explicado que la convocatoria del Consejo de Capitalidad forma parte de la tramitación del anteproyecto de Presupuestos y responde a la singularidad de Mérida como capital autonómica, cuyo estatuto insta a la Junta a tener en cuenta las necesidades específicas de la ciudad en sus políticas públicas e inversiones.

Asimismo, Bautista ha señalado que la comunidad afronta las segundas cuentas de la legislatura desde la estabilidad y con la previsión de aprobar el Presupuesto de 2027 en tiempo y forma, dando continuidad a la planificación económica iniciada en 2026.

En concreto, el vicepresidente ha avanzado que la previsión de inversiones para la ciudad de Mérida en el nuevo anteproyecto de Presupuestos 2027 alcanza los 56,8 millones de euros. Son 12 millones más (27 %) que las cuentas de 2026, aprobadas el pasado mes de julio.

VIVIENDA Y SANIDAD

El anteproyecto destina más de 3 millones de euros a la rehabilitación energética de 336 viviendas públicas en la calle Juan Canet. Se trata de cuatro bloques, en los que se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a mejorar sus condiciones de eficiencia energética. A esta partida se añaden 450.000 euros para reparación y mantenimiento de vivienda pública y 340.000 euros para la rehabilitación de barrios.

A ello se suman 700.000 euros del Bono Social Térmico, una ayuda para afrontar los gastos energéticos de los hogares, que llegará a unos 3.400 residentes en Mérida, además de otras partidas destinadas al alojamiento temporal y a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

En Sanidad, las inversiones del Servicio Extremeño de Salud en Mérida superan los 11,5 millones de euros. El Hospital de Mérida concentra una parte importante de estos recursos. Entre las actuaciones previstas figuran la rehabilitación de la fachada, la mejora de la eficiencia energética, la adecuación de espacios y la incorporación de nuevo equipamiento clínico.

También se han asignado partidas a los cuatro centros de salud de la ciudad: Mérida Norte, con 800.000 euros; Urbano I, con 956.000 euros; Urbano II, con 194.000 euros; y Urbano III, Obispo Paulo, con 41.000 euros. Las intervenciones incluyen la creación de nuevas consultas y reformas en cubiertas o fachadas. Además, se reservan 150.000 euros para equipamiento clínico.

EDUCACIÓN

En Educación, la partida de 600.000 euros recogida en los presupuestos de 2026 para la mejora de doce colegios e institutos tendrá continuidad en 2027, con 472.000 euros para acometer distintas actuaciones en cuatro centros educativos de la ciudad.

De esta forma, en el IES Santa Eulalia se contempla la reforma del sistema de calefacción, en el IES Extremadura; actuaciones de eficiencia energética y térmica, mientras que en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida y en el Colegio Suárez Somonte, se prevé la mejora de la accesibilidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO

El anteproyecto reserva 1,7 millones de euros para construir la tercera sede extremeña del Parque Científico y Tecnológico en Mérida, en el entorno del Centro Universitario. El proyecto cuenta con una inversión global prevista de 3,4 millones de euros. Ya ha superado los trabajos preparatorios, dispone del proyecto básico redactado y se encuentra en fase de tramitación de las autorizaciones urbanísticas.

En materia de empleo, los 7 millones de euros previstos para Mérida permitirán atender distintas necesidades, por una parte facilitar la contratación de personas desempleadas y ofrecer formación para acceder a un puesto de trabajo, así como apoyar a quienes ya trabajan y favorecer el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad.

OTRAS PARTIDAS

En materia de movilidad, las cuentas de 2027 asignan 530.000 euros a distintas intervenciones. De esta cantidad, 300.000 euros se destinan a la conexión de ADIF con ExpacioMérida y 180.000 euros a reparar la cubierta del aparcamiento de la estación de autobuses, dañada por los fuertes vientos.

En el ámbito cultural, las cuentas recogen distintas partidas, entre ellas 1,5 millones de euros para el Festival Internacional de Teatro Clásico y 300.000 euros para el Teatro María Luisa.

La inversión llegará también al ámbito agrario. La Junta de Extremadura dedica 350.000 euros a las obras de acondicionamiento de la senda en la Cañada Real Santa María de Araya, en el tramo Proserpina-Cornalvo, y asigna 800.000 euros en concepto de subvención a la Comunidad de Regantes de Mérida para actuaciones de mejora, modernización y eficiencia energética.

Hay otras partidas, como la subvención nominativa de 490.000 euros al Ayuntamiento de Mérida para la organización de la prueba del Mundial de Motocross de España, prevista los días 17 y 18 de abril de 2027.

A todo ello se suma el Fondo Regional de Cooperación Municipal para la ciudad, aprobado en el reciente Consejo de Política Local de Extremadura, que aumenta en medio millón de euros, un 25 %, hasta alcanzar los 2,5 millones para el próximo ejercicio.

Por último, el vicepresidente ha incidido en la singularidad de Mérida como capital autonómica y ha subrayado la importancia de tener en cuenta las necesidades específicas de la ciudad a la hora de planificar las políticas públicas y las inversiones de la Junta de Extremadura.

El Anteproyecto de Ley de Presupuestos continuará ahora su tramitación conforme al procedimiento legalmente establecido.