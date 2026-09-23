La Junta destina 47,5 millones en nuevas ayudas para fomento y consolidación del empleo autónomo de unas 16.000 personas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes, día 22, la convocatoria de las subvenciones para el fomento y la consolidación del autoempleo en la región en el ejercicio de 2026, que cuenta con una dotación económica de 47,5 millones de euros, y de la que calcula que se podrán beneficiar unas 16.000 personas.

Como novedad, dentro de esta tercera convocatoria del denominado Plan de Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo en Extremadura se crea una nueva línea de ayudas. En concreto, una tarifa cero familiar colaborador, que permitirá que los autónomos que contraten a un familiar no tengan que pagar su Seguridad Social durante dos años.

La cuantía a conceder será de 1.920 euros al año para asumir todas esas cuotas mensuales, según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Además, también se refuerza el programa de relevo generacional, de tal modo que las ayudas para quienes adquieran un negocio mediante esta modalidad van a incrementarse hasta los 6.000 euros.

La cuantía anterior, que era de 1.500 euros, sube de este modo, con carácter general hasta los 4.000 euros, y se suman a ella otros 2.000 euros cuando ese negocio se encuentra en un municipio que tenga menos de 10.000 habitantes.

Junto a estas novedades, según ha explicado la consejera, se mantienen el resto de los programas que componen este "ambicioso" plan de empleo creado en el año 2024 por el Gobierno de María Guardiola.

Recoge, así, diferentes líneas de ayudas para apoyar tanto al establecimiento de nuevos autónomos como al mantenimiento en el tiempo de sus negocios y, sobre todo, también para fomentar la inserción laboral de familiares colaboradores.

Según ha destacado Elena Manzano, algunos de estos programas se pueden acumular, de manera que la ayuda máxima que puede alcanzar son los 20.420 euros por beneficiario.

Con ello, en líneas generales, los perfiles que pueden obtener esa cuantía máxima son los de una mujer que se incorpora al mundo laboral tras haber sido madre o un hombre con discapacidad menor de 36 años.

En ambos casos tendrán que cumplir distintos requisitos, entre los que se encuentran darse de alta como autónomos en un pequeño municipio, adquirir un negocio mediante relevo generacional y mantenerlo durante un periodo mínimo de tres años.

Finalmente, la portavoz de la Junta ha defendido que este programa se ha convertido en una herramienta "fundamental" para apoyar el autoempleo, el emprendimiento, la consolidación de los negocios, el relevo generacional y las oportunidades laborales en los municipios extremeños.

"Cada año son más los extremeños que se animan a apostar por su propio negocio gracias a unas ayudas que les ayudan en el momento que más lo necesitan, en el momento en el que necesitan dar ese impulso inicial. Ese primer paso, que sin un apoyo, resulta especialmente complicado", ha subrayado Manzano.

SEIS PROGRAMAS

Así, las ayudas están reguladas mediante el decreto 39/2024, de 30 de abril, modificado a su vez por el decreto 154/2026, y se conceden a través de seis programas.

En concreto, el Programa I contempla ayudas al establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos, y cuenta con un presupuesto de 31.500.000 euros; mientras que el Programa II regula las ayudas a autónomos que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador. El presupuesto para este segundo programa se cifra en 2.800.000 euros.

De su parte, el Programa III consiste en la denominada 'Tarifa Cero para nuevos autónomos', es decir, ayudas al establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos para sufragar el coste de la cuota de la Seguridad Social o mutualidad alternativa. Cuenta con una dotación de 4.800.000 euros, explica en nota de prensa la Administración regional.

Asimismo, el Programa IV lo constituyen las ayudas destinadas a ocupados, encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadoras por cuenta ajena, que inicien una actividad empresarial o profesional como trabajadores autónomos, siempre que deban quedar encuadradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La cuantía de este programa asciende a 1.700.000 euros.

El Programa V establece las ayudas a trabajadores autónomos -que hayan sido beneficiarios del Programa I- por el mantenimiento del alta en RETA o mutualidad alternativa durante un período de 12 meses adicional al período de mantenimiento obligatorio ordinario de 24 meses. Para ello se destinan 6.000.000 euros.

Finalmente, el Programa VI contempla la denominada 'Tarifa Cero Familiar Colaborador', con ayudas a trabajadores autónomos que incorporen a desempleados como familiares colaboradores para sufragar el coste de la cuota de la Seguridad Social, con una dotación de 700.000 euros.

Estas subvenciones se sufragarán con cargo a los créditos del Servicio Extremeño Público de Empleo para los ejercicios de 2026 y 2027.