La Junta de Extremadura ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida la tercera edición de los Premios a la Tauromaquia, con los que reconoce la trayectoria de profesionales, instituciones y localidades que contribuyen a mantener viva esta tradición.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha defendido la tauromaquia como parte del patrimonio cultural, las raíces y la identidad de Extremadura, y ha destacado que "no se puede prohibir lo que es tan nuestro como la palabra o la voz".

En esta tercera edición han sido reconocidos el matador de toros Antonio Ferrera, por su trayectoria profesional y vinculación con Extremadura; Cristina Sánchez, por abrir camino a las mujeres en el mundo taurino; la Guardia Civil, por su labor en materia de seguridad y protección en los festejos; Don Benito, por su compromiso con la tradición taurina y su incorporación a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, y Luis Alviz, a título póstumo, por su trayectoria y vinculación con la plaza de toros de Cáceres.

Guardiola ha destacado también la importancia de la tauromaquia para la economía y el medio rural extremeño: una de cada cinco ganaderías de lidia de España está en Extremadura, que cuenta con más de 100 ganaderías, más de 26.000 reses bravas y alrededor de 60.000 hectáreas de dehesa vinculadas a esta actividad. El sector -ha advertido- genera unos 28 millones de euros y cerca de un millar de empleos en municipios rurales.

Asimismo, ha subrayado la contribución de la crianza del toro bravo a la conservación de la dehesa y ha reconocido el trabajo de los numerosos profesionales que hacen posible la continuidad de esta actividad.

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LA TAUROMAQUIA

La presidenta ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la conservación y promoción de la tauromaquia, recordando que la Ley 18/2013 la reconoce como patrimonio cultural de España y establece la obligación de los poderes públicos de garantizar su conservación y enriquecimiento.

En este sentido, ha destacado que Extremadura cuenta con sus propios Premios a la Tauromaquia y ha recordado que el sector tiene rango de dirección general en la estructura de la Junta. Además, ha señalado que el Ejecutivo regional está impulsando la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC) y apoya el Circuito de Novilladas, junto a las diputaciones provinciales y la Fundación Toro de Lidia, para ofrecer oportunidades a los jóvenes que desean desarrollar su carrera profesional.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García.