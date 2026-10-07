Unas jornadas abordarán este jueves en Badajoz los avances en investigación biosanitaria en Extremadura

El Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (Inube) celebrará el próximo jueves, día 8, en Badajoz su VII Jornada Científica.

Un encuentro que reunirá a investigadores y profesionales sanitarios para compartir los avances de la investigación biosanitaria que se desarrolla en Extremadura, favorecer la colaboración entre grupos y reforzar la conexión entre investigación y práctica clínica.

La jornada se celebrará en el salón de actos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura, y contará con la participación de investigadores del propio Inube, profesionales del Servicio Extremeño de Salud y representantes de otros institutos de investigación sanitaria y entidades vinculadas a la promoción y financiación de la investigación.

El encuentro llega en un momento de crecimiento de la actividad científica de Inube. El Instituto cerró 2025 con 196 profesionales vinculados y 15 grupos de investigación, 10 consolidados y cinco emergentes. Durante ese año produjo 114 publicaciones científicas, frente a las 78 de 2024, lo que representa un incremento del 46 por ciento.

Además, más de un tercio de los trabajos publicados en 2025 aparecieron en revistas situadas en el primer cuartil de sus respectivas especialidades y uno de cada cuatro contó con colaboración internacional.

También ha aumentado de forma sostenida la actividad de investigación clínica. La Unidad de Ensayos Clínicos del Cicab mantuvo abiertos 116 estudios en 2025, un 17 por ciento más que los 99 del año anterior. La evolución resulta aún más significativa a medio plazo, ya que en 2019 eran 62, de modo que el número de estudios abiertos ha crecido un 87 por ciento en seis años. Sólo durante 2025 se iniciaron 29 nuevos estudios, frente a los 22 de 2024, explica Inube en nota de prensa.

INVESTIGACIÓN DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Uno de los principales ejes de la VII Jornada será precisamente la investigación desarrollada desde la actividad asistencial.

Especialistas del sistema sanitario extremeño expondrán experiencias en ámbitos como las enfermedades minoritarias, la cirugía y la nefrología, mientras que otro coloquio abordará las herramientas y recursos disponibles para facilitar que los profesionales sanitarios puedan desarrollar proyectos de investigación desde su práctica clínica, así como su gestión y los requisitos relacionados con la protección de datos.

El programa incluirá, asimismo, una mesa dedicada a Fundesalud y a su papel como entidad impulsora y gestora de la investigación biomédica en Extremadura. En ella se abordarán las convocatorias regionales y nacionales, los programas europeos de financiación y los recursos disponibles para apoyar la preparación y gestión de proyectos, ensayos clínicos e iniciativas de innovación.

PROYECTOS

La jornada servirá también para presentar cuatro de los nueve proyectos seleccionados en la convocatoria 2026 del Programa Propio de Investigación de Inube. Este instrumento de financiación, puesto en marcha por el Instituto en 2025, persigue impulsar proyectos desarrollados dentro del propio Inube, favorecer el crecimiento de los grupos emergentes y los investigadores clínicos y promover la colaboración entre diferentes equipos.

Entre las investigaciones que se darán a conocer figura un proyecto que estudiará el posible efecto protector del ácido rosmarínico -un compuesto natural presente en plantas como el romero- sobre las células del sistema nervioso.

Otro buscará personalizar mejor el tratamiento del cáncer colorrectal, combinando la información genética de cada paciente con la medición de la cantidad de medicamento que realmente alcanza su organismo, con el objetivo de ajustar el tratamiento a sus características individuales.

También se presentará una investigación dirigida a desarrollar nuevos materiales para combatir las infecciones de las heridas asociadas a la diabetes. El proyecto trabajará con materiales capaces de formar una especie de película o membrana sobre la herida para estudiar su posible utilidad frente a estas infecciones.

El programa incluye, asimismo, la presentación del proyecto Matrix-PAIN-JMML, que busca comprender mejor por qué aparece el dolor en niños con leucemia mielomonocítica juvenil (JMML), un aspecto de la enfermedad todavía poco estudiado. La investigación analizará si los cambios que la leucemia provoca en el entorno de la médula ósea generan inflamación y otras alteraciones capaces de favorecer o intensificar el dolor.

AVANCES HACIA LA ACREDITACIÓN

Otro de los asuntos que abordará la VII Jornada será el proceso emprendido por Inube para avanzar hacia su acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria.

El director de Inube, Adrián Llerena, dará a conocer todos los avances realizados durante el último año en su proceso de consolidación y preparación para optar a la acreditación y los últimos retos pendientes.

El encuentro permitirá conocer la experiencia de institutos que ya cuentan con este reconocimiento y analizar el papel que estas estructuras desempeñan en la integración de la investigación biomédica, la actividad asistencial y la universidad. En esta mesa participará Constancio Medrano López, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid.

La VII Jornada reservará también un espacio a la formación y promoción de nuevos investigadores, con la presentación de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales, además de comunicaciones científicas y pósteres. Esta actividad formativa tiene ya un peso relevante dentro del instituto, ya que durante 2025, en el ámbito de INUBE se desarrollaron 11 tesis doctorales, 79 trabajos fin de grado y nueve trabajos fin de máster.

La jornada concluirá con el reconocimiento a algunos de los trabajos más destacados desarrollados en el entorno de Inube. Durante el acto se entregará la V edición del Premio al Joven Talento Investigador en Biomedicina, destinado a reconocer y apoyar la trayectoria de investigadores jóvenes, junto con la III edición de los Premios a las mejores Comunicaciones Científicas y la III edición del Premio a la mejor Publicación Científica del Inube.