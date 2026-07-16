El Instituto de Arqueología de Mérida coordina un proyecto sobre las comunidades prehistóricas en la costa gallega

El Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Extremadura, coordina el proyecto de investigación 'Arqueología y geomorfología del litoral en la prehistoria reciente de la Ría de Arousa (Marxe)'.

Dicho proyecto está dirigido al estudio de cómo vivieron las comunidades prehistóricas en la costa gallega y comienza con la participación de la Universidad de Extremadura (UEx) y de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) como centros co-responsables.

La iniciativa, formada por dos subproyectos dedicados al estudio arqueológico y geomorfológico del litoral gallego ('Arqueología en los márgenes: la ocupación de áreas insulares y litorales en la prehistoria reciente de la ría de Arousa' y 'Geomorfología en los márgenes: formas y depósitos Holocenos en la ría de Arousa'), está financiado por el Plan Estatal (Programa estatal de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 2024).

Integrado por un equipo interdisciplinar que lleva trabajando en la zona desde hace más de 15 años, tiene como objetivo estudiar cómo vivieron las comunidades prehistóricas en la costa gallega y cómo los cambios ambientales transformaron el paisaje durante los últimos 8.000 años. Como zona del trabajo de campo, el proyecto se focaliza en la ría de Arousa.

"Pretendemos comprender cómo las sociedades del Neolítico y de la Edad del Bronce ocuparon las zonas costeras e insulares de la ría de Arousa, y cómo estas comunidades modificaron el medio y se adaptaron a los cambios ambientales y geográficos ocurridos a lo largo del Holoceno, los últimos 11.700 años de la historia de la Tierra", ha explicado Elías López-Romero, del IAM-CSIC y coordinador y corresponsable del subproyecto 1.

De este modo, se busca caracterizar las modalidades y naturaleza de las ocupaciones humanas de las islas y márgenes de la ría de Arousa entre el Neolítico y la Edad del Bronce (VI-II milenio cal. BC) en relación con la dinámica de cambios paleoambientales y paleogeográficos.

Para ello, el proyecto comprende actividades "fundamentales" que se están iniciando ahora y se desarrollarán hasta 2029, como la elaboración de un corpus actualizado de los yacimientos arqueológicos y archivos edafo-sedimentarios del área de estudio, por medio del trabajo de campo y del uso de métodos geofísicos de prospección; la caracterización cronológica y de materiales por métodos de datación y físico-químicos, entre otros.

"Aunque Galicia posee el litoral más extenso de España, las investigaciones sobre la prehistoria de sus islas, islotes y espacios intermareales siguen siendo escasas", ha explicado María Eugenia Polo, de la UEx y corresponsable del subproyecto 1, que ha agregado que, sin embargo, estos entornos conservan algunos de los registros arqueológicos y paleoambientales "más valiosos" del noroeste de la península Ibérica.

CINCO ÁREAS PRIORITARIAS

En concreto, el proyecto centrará sus investigaciones en cinco áreas prioritarias de la ría de Arousa, como la isla de Sálvora, el complejo intermareal Umia-O Grove, la isla de Arousa y los islotes Guidoiro Areoso y Pedregoso, la isla de Cortegada y el municipio de Boiro.

Estas zonas, apunta Manuela Costa Casais, de la USC y responsable del subproyecto 2, "albergan evidencias de ocupación, monumentos megalíticos, cistas funerarias, concheros prehistóricos, paleosuelos y depósitos edafo-sedimentarios que permiten reconstruir la evolución del paisaje litoral en relación con la ocupación humana".

Uno de los aspectos más innovadores de Marxe es la integración de la arqueología con las ciencias de la Tierra para estudiar simultáneamente los vestigios humanos y los procesos geomorfológicos que han modelado el litoral gallego. Así, el equipo de investigación empleará tecnologías avanzadas como escáneres láser 3D, fotogrametría digital, imágenes obtenidas con dron, sensores LiDAR, prospección geofísica y sistemas de monitorización de la erosión costera.

Además, se realizarán dataciones mediante radiocarbono (C14) y luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), técnicas que permitirán establecer cronologías más precisas sobre la ocupación humana y la formación de los depósitos edafo-sedimentarios.

La investigación adquiere una especial relevancia en el contexto actual de cambio climático, ya que muchos de los yacimientos arqueológicos litorales se encuentran amenazados por la erosión, el ascenso del nivel del mar y el incremento de los eventos climáticos extremos. En este sentido, el equipo ha sido pionero en el estudio de estos aspectos en Galicia y en la ría de Arousa desde la década de 2010, según indica la UEx en nota de prensa.

Además de los trabajos de investigación, incorpora una importante dimensión educativa y social, e implementa una aproximación por medio de la Didáctica de las Ciencias Sociales, desarrollando actividades formativas y una investigación educativa centradas en la formación de docentes y alumnado de Educación Primaria y Secundaria.