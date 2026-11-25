Los precios industriales han subido un 7,2 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el menor incremento del país y muy por debajo de la media nacional, que está en el 19,9 por ciento.

Con respecto al mes anterior, los precios industriales han subido un 1,1 por ciento en octubre en la comunidad de Extremadura sobre el mes de septiembre, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, los precios industriales se han disparado un 19,9 por ciento en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de septiembre y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.