Guardiola sitúa a Extremadura en los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial tras dos años de gobierno

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que se está avanzando y consiguiendo el "ambicioso" reto marcado al inicio de la legislatura de acelerar la transformación de la comunidad apoyada en la digitalización situando a la comunidad en los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial.

"Hoy puedo deciros con orgullo que lo estamos consiguiendo, que hemos pasado de los compromisos a los hechos, que hemos multiplicado por cuatro los trámites digitalizados en la Administración regional", ha remarcado en su intervención en la inauguración del II Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, en Ifeba Badajoz.

En este foro, Guardiola ha destacado que se superan ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales, que más de 40.000 ciudadanos se han formado en competencias digitales y que hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial, cloud o ciberseguridad.

Asimismo, ha puesto el acento en que los salarios de este sector son un 40 por ciento superiores a la media y que eso también refleja la capacidad que tiene la tecnología para cambiar vidas, pueblos y ciudades, puesto que detrás de cada número, y eso es lo que más les importa, hay personas e historias como, por ejemplo, Chema, que pudo volver a su casa y trabajar desde aquí gracias al programa de Nómadas Digitales, o Soraya que, desde Torrecillas de la Tiesa, se conecta cada día con laboratorios internacionales.

También ha citado a "muchísimos" mayores en los pueblos y que nacieron y decidieron quedarse a vivir en su tierra, así como que, gracias a la digitalización, "no tienen que realizar kilómetros para hacer papeleos con la Junta de Extremadura".

"Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos mueve", ha incidido, como es que "los avances sean palanca de una vida mejor", que la transformación digital "no sea un lujo, ni tampoco tenga que ser algo abstracto", sino que "solamente sirva como una oportunidad compartida".

La presidenta extremeña ha subrayado asimismo de esta segunda edición del congreso que es un encuentro donde "Extremadura demuestra que el cambio digital ya no es una aspiración sino una realidad" y en el que se dan cita en Badajoz para "mirar de frente y sin miedo a ese futuro que estamos construyendo entre todos".

En otro momento de su intervención, María Guardiola ha resaltado que, además de contar con una administración "más ágil", también es "más segura" y que gracias al Centro Regional de Operaciones, al programa Ciberext, y a la colaboración con Google en ciberseguridad educativa, han construido un ecosistema "de confianza" para los usuarios extremeños y que los "protege".

Un esfuerzo ha sido reconocido con el Premio Computing 2025 a la digitalización y transformación de los servicios públicos, "porque lo que hacemos aquí ya se está apreciando fuera", y a tenor de lo cual ha sostenido que "esto también es liderar, demostrar que se puede y servir de ejemplo a otros".

Del mismo modo, ha valorado que esta manera de entender la revolución digital y de apostar por ella genera "confianza" y "certidumbre" en el sector y en las empresas del mismo, a continuación de lo cual se ha referido a los proyectos e inversiones que ya se han anunciado y que "hablan por sí solos", como el Campus de Data Center de Merlin-Edged en Navalmoral de la Mata o en Valdecaballeros o el Centro de Nostrum Evergreen en Badajoz o el CC Green Cáceres.

Se trata, ha resaltado, de "activos que colocan Extremadura al frente del uso de la inteligencia artificial, de la computación avanzada y de la sostenibilidad", y de proyectos de los que están "muy orgullosos", con los que van a trabajar "de la mano" y que generan empleo y dinamizan y aceleran la economía.

Todas estas acciones, como ha explicado Guardiola, se han integrado en una estrategia global, la Estrategia de Digitalización 2027 de Extremadura, con partidas específicas y "una dirección firme", la inversión "directa" del sector público en innovación, en formación digital y en apoyo al sector empresarial y a las empresas tecnológicas.

"Estamos logrando, con mucho trabajo y con mucha ilusión, que la digitalización llegue a todos los rincones de nuestra región, e iniciativas como Pueblos Inteligentes y Plataforma Agraria en Red llevan tecnologías punteras al mundo rural", "porque el objetivo es que nadie se quede atrás" y "que todo el mundo tenga las oportunidades independientemente del lugar en el que elija vivir".

Y es que, como ha expuesto, quieren que "toda Extremadura esté conectada y que sea origen y destino de un mundo digitalizado", como en el que ya se vive y donde "el gran protagonista es el talento digital" porque "no hay nada más revolucionario que apostar por las personas".