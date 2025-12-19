El PIB de Extremadura se ha multiplicado por 7 desde la entrada de España en la Unión Europea

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura se ha multiplicado por siete desde la entrada de España en la Unión Europea, pasando de los 3.577 millones de euros en 1986, a los 24.870 millones de euros en el 2023.

Un periodo en el que en Extremadura se ha incrementado el número de turistas de la UE que visitan la región, de tal forma que en 2024 visitaron Extremadura 369.670 viajeros no residentes en España.

Así, los turistas de la UE que más visitaron Extremadura en 2024 proceden de Portugal, con 77.078 viajeros; Francia, con 42.555 viajeros; Alemania, 23.003 viajeros, y Países Bajos, con 21.108 turistas.

Entre las medidas de la UE que han beneficiado a Extremadura estos años, destacan los pagos directos de la PAC, que en la campaña 2024 en Extremadura superaron los 330,23 millones de euros, beneficiando a unos 30.000 agricultores y ganaderos.