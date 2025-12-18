El Comité de Empresa de la Mancomunidad Campo Arañuelo denuncia el despido de dos trabajadores del Servicio de Tractor

El Comité de Empresa de la Mancomunidad Campo Arañuelo (conformado por cuatro delegados de CCOO, cuatro de UGT y uno de CSIF) ha mostrado su rechazo y "total desacuerdo" con el despido de dos trabajadores pertenecientes al Servicio de Tractor, una decisión que considera "injusta, desproporcionada y carente de justificación objetiva".

Este servicio hace una labor de desbroce y arreglo de caminos que es "fundamental" para evitar la propagación de incendios forestales y para facilitar el acceso de los servicios de bomberos y vecinos, ha destacado el comité en nota de prensa, en la que ha criticado que, mientras los políticos "predican" sobre la lucha de la despoblación rural, dejan sin trabajo a "dos padres de familia después de más de 20 años de servicio".

La representación legal de los trabajadores ha intentado "sin éxito" abrir vías de diálogo con la Mancomunidad para evitar esta "medida extrema" pero, pese a ello, la institución ha optado por proceder a los ceses, lo que ha generado una "grave situación de inseguridad laboral, desmotivación y malestar entre la plantilla".

Por ello, el comité de empresa ha exigido a la Mancomunidad Campo Arañuelo la "revisión inmediata" de los despidos, la readmisión de los compañeros afectados y la apertura de un proceso de negociación "real" que garantice el "respeto a los derechos laborales y la transparencia en la gestión".

También ha lamentado el "total abandono" a los derechos de la plantilla de la Mancomunidad Campo Arañuelo, con "retrasos injustificados" en la actualización de los sueldos, "salarios insuficientes" o el "no reconocimiento de la antigüedad".

"Generando un agravio comparativo respecto a los trabajadores de los ayuntamientos presididos por los diferentes alcaldes que forman parte de la Mancomunidad", ha apuntado.

Por ello, y como parte de protesta, la plantilla de la Mancomunidad Campo Arañuelo ha decidido concentrarse este jueves, día 18, a las 14,30 a las puertas, en contra del despido de sus dos compañeros.