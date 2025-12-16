Feijóo visitará este martes una empresa en Zahínos y participará en un mitin en Jerez de los Caballeros

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viaja de nuevo este martes, 16 de diciembre, Extremadura para mostrar su apoyo a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, en las elecciones del próximo domingo.

Durante la visita de este martes, Feijóo acudirá, acompañado del secretario general del PP de Extremadura y cabeza de lista por Badajoz, Abel Bautista, a una empresa en la localidad pacense de Zahínos, y posteriormente participará en una comida-mitin en Jerez de los Caballeros.

En concreto, el líder nacional del PP visitará la empresa Carbones y Leñas Los Torres, en la localidad pacense de Zahínos, donde intervendrá ante los medios a partir de las 12,30 horas, y posteriormente, a las 15,00 horas, participará en una comida-mitin en en el Hotel Oasis de Jerez de los Caballeros.