HUELGA MÉDICOS

Uno de cada cuatro médicos extremeños secunda la huelga, que provoca 31.690 anulaciones

Médicos de toda España estaban llamados a secundar, desde el martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad.

Redacción

Extremadura |

Uno de cada cuatro médicos extremeños secunda la huelga, que provoca 31.690 anulaciones
Uno de cada cuatro médicos extremeños secunda la huelga, que provoca 31.690 anulaciones | Simex

El Servicio Extremeño de Salud (SES) cifra en el 26,58 % el seguimiento en Extremadura durante la última jornada de huelga nacional de médicos, que ha obligado a suspender desde el martes hasta el jueves 31.377 consultas y 354 operaciones.

En concreto, en atención hospitalaria el 30,24 % de los profesionales han participado este viernes en la huelga, mientras que en atención primaria lo han hecho un 21,46 %, según estas mismas fuentes.

En la jornada del jueves el seguimiento de la huelga de médicos fue del 26,70 %, con una participación también similar a hoy en atención primaria (21,90 %) y hospitalaria (30 %)

Médicos de toda España estaban llamados a secundar, desde el martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades en la que supone la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

Según dijo esta semana la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, estos profesionales han asegurado los servicios mínimos para que "ningún extremeño" vea desatendida su "necesidad urgente y no demorable".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer