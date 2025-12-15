Uno de cada cuatro médicos extremeños secunda la huelga, que provoca 31.690 anulaciones

El Servicio Extremeño de Salud (SES) cifra en el 26,58 % el seguimiento en Extremadura durante la última jornada de huelga nacional de médicos, que ha obligado a suspender desde el martes hasta el jueves 31.377 consultas y 354 operaciones.

En concreto, en atención hospitalaria el 30,24 % de los profesionales han participado este viernes en la huelga, mientras que en atención primaria lo han hecho un 21,46 %, según estas mismas fuentes.

En la jornada del jueves el seguimiento de la huelga de médicos fue del 26,70 %, con una participación también similar a hoy en atención primaria (21,90 %) y hospitalaria (30 %)

Médicos de toda España estaban llamados a secundar, desde el martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades en la que supone la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

Según dijo esta semana la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, estos profesionales han asegurado los servicios mínimos para que "ningún extremeño" vea desatendida su "necesidad urgente y no demorable".