El saldo migratorio de Extremadura se sitúa en 4.008 personas en 2024

El saldo migratorio de Extremadura fue positivo en 4.008 personas en 2024, que es la diferencia entre las 5.096 personas del exterior (con el extranjero) y las -1.088 en el interior (con otras regiones); una cifra global que supone un descenso respecto a la de 2023, cuando fue de 4.846 personas.

En España, el saldo migratorio fue positivo en 626.268 personas en 2024, 16.028 menos que en 2023, siendo este el tercer mayor saldo en los diez últimos años, pero suponiendo el segundo descenso consecutivo desde 2022.

Según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE publicada este jueves, el saldo migratorio con el exterior en 2024 fue resultado de 1.288.562 personas procedentes del extranjero que establecieron su residencia en nuestro país (un 3 % más que en 2023) y de 662.294 personas que lo abandonaron (un 8,8 % más).

Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, el 88,8 % tenían nacionalidad extranjera y el 11,2 % española.

En cuanto a la emigración, el 79,2 % de las salidas fueron protagonizadas por extranjeros, mientras que el 20,8 % fueron de españoles.