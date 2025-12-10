Los embalses del Tajo y del Guadiana se mantienen una semana más al 58% de su capacidad

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.456 hectómetros cúbicos, lo que supone el 58,4 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana acumulan 5.547, el 58,2 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Con estas cifras, ambas cuencas superan el volumen almacenado hace un año, cuando el Tajo estaba al 56,2% y el Guadiana al 41,3%. Asimismo, la situación actual también es más favorable que la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 46,7% y el 41,1%, respectivamente.