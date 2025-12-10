EMBALSES

Los embalses del Tajo y del Guadiana se mantienen una semana más al 58% de su capacidad

Con estas cifras, ambas cuencas superan el volumen almacenado hace un año, cuando el Tajo estaba al 56,2% y el Guadiana al 41,3%.

Redacción

Extremadura |

Trasvase
Trasvase | Onda Cero Elche

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan esta semana 6.456 hectómetros cúbicos, lo que supone el 58,4 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana acumulan 5.547, el 58,2 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Con estas cifras, ambas cuencas superan el volumen almacenado hace un año, cuando el Tajo estaba al 56,2% y el Guadiana al 41,3%. Asimismo, la situación actual también es más favorable que la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 46,7% y el 41,1%, respectivamente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer