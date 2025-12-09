Los médicos, llamados a cuatro días de paro desde este martes, en su tercera huelga del año contra Sanidad

Médicos de toda España están llamados a secundar, desde mañana, cuatro días de huelga consecutivos en la que supone la tercera rebelión de batas blancas desde junio para protestar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido mantener sus protestas porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

El nuevo parón de médicos y facultativos llega pocos días después de que los sindicatos que integran la mesa de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado, por su parte, una huelga indefinida a partir de enero también contra el estatuto marco.

Sin embargo, el motivo que arguyen es el contrario: estas organizaciones rechazan de plano que los médicos deban tener una ley propia y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber tenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para tratar las condiciones de estos profesionales.

Desde el Ministerio, por su parte, apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada.

Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras un proceso de diálogo "técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones" con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir aquellas que invadan las de las comunidades o sean anticonstitucionales.

El Ministerio defiende su texto porque supone el fin de la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente, reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria, entre otras muchas mejoras.

Pero nada de eso convence a CESM y SMA, que han contestado al último borrador con un nuevo llamamiento, el tercero desde junio, que afecta a médicos y facultativos de toda España, aunque los convocantes han dejado libertad a cada sindicato autonómico (no todos forman parte de CESM) para que programe las acciones que considere más oportunas.

De esta forma, habrá lugares donde las movilizaciones se producirán los próximos cuatro días, en otros se reducirán a dos y habrá sitios que se centrarán en un solo acto, aunque la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el jueves, bien en los centros asistenciales o frente a delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Así por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que no pertenece a CESM, apoya los cuatro días de huelga pero celebrará también una gran manifestación de médicos y facultativos de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos MIR, FSE y centros vinculados de la Comunidad de Madrid.

La marcha partirá a partir de las 10 del Congreso al Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que "dignifique" la profesión, pero también exigir a la administración madrileña demandas pendientes que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

En este contexto, APEMYF, a la que pertenece Amyts, también ha anunciado nuevas jornadas de huelga médica los días 14 y 15 de enero como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las demandas del colectivo.

Por su parte, Metges de Catalunya ha convocado dos manifestaciones en Barcelona; una mañana martes a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, que finalizará en la Plaça de Sant Jaume.

Y la segunda el miércoles, en cuyo caso saldrá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona a las 10:30 horas, y acabará en el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.