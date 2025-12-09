Iberdrola recibe 67,6 millones de los Feder para almacenamiento de energía en Extremadura

Iberdrola canalizará 67,6 millones de euros en Extremadura de los 170 que recibirá en total para nuevos proyectos de almacenamiento energético, tras la resolución de la primera convocatoria de ayudas FEDER 2021-2027 gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La iniciativa incluye cuatro baterías BESS y la ampliación de la central de bombeo de Torrejón, integradas en el conjunto de proyectos seleccionados en varias comunidades autónomas, reforzando el papel de la región en la transición energética y en el almacenamiento, según informa la compañía nota de prensa.

Las baterías BESS (Battery Energy Storage System) se ubicarán en las instalaciones Tagus III y Tagus IV, en Alcántara (Cáceres), y Majada Alta y San Antonio, en Cedillo (Cáceres), con una potencia total de 130 MW y una capacidad de 538 MWh.

A ello se añade la actuación destinada a la ampliación de la capacidad de un proyecto del bombeo hidroeléctrico en Torrejón (Cáceres), con 32,5 MW y 991 MWh, que recibe 17,6 millones de euros.