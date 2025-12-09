Jarandilla de la Vera concede el 'Escobón de Oro' al cantante Alejandro Sanz

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera ha distinguido este domingo al cantante Alejandro Sanz con su 'Escobón de Oro', galardón con el que reconoce la labor del artista llevando el nombre del pueblo allá donde va.

"Alejandro Sanz lleva en Jarandilla de la Vera cerca de 20 años. Se compró aquí una casa, prepara sus giras en el pueblo, tiene a gente de la localidad trabajando en su finca... Es un vecino más", ha destacado en declaraciones a Europa Press el teniente de alcalde y concejal de Turismo Pablo Miguel López Sánchez.

De la recogida del premio, en un acto celebrado este domingo en el Museo de los Escobazos, se han encargado Manuel y Pepa, tíos del artista que pasan todo el año en el pueblo y son considerados "dos jarandillanos más", según ha asegurado López.

El propio Sanz, que se encuentra actualmente promocionando su nuevo disco, ha agradecido en un vídeo publicado en redes sociales este pasado sábado que haya sido distinguido con el 'Escobón de Oro', al tiempo que ha asegurado que en Jarandilla de la Vera ha encontrado "un remanso de paz" y "un montón de amigos".

En este sentido, el concejal de Turismo ha puesto en valor el hecho de que "una persona como Alejandro Sanz haya elegido Jarandilla para tener una segunda vivienda" y pasar en ella "momentos importantes del año", como la Navidad, haciendo que "mucha gente" conozca el pueblo "gracias a él".

Según ha recordado López Sánchez, este reconocimiento fue impulsado en la localidad en el marco de 'Los Escobazos', Fiesta de Interés Turístico Nacional que este domingo espera reunir a unas 12.000 personas, en aras de reconocer la labor de personas, asociaciones, empresas u otras entidades que pongan en el mapa y en valor a Jarandilla de la Vera.

La jornada ha dado comienzo con la entrega del referido premio a los familiares del artista y culminará con la procesión del Estandarte de la Inmaculada Concepción, que saldrá de la Iglesia Parroquial Santa María de la Torre, e irá encendiendo a su paso, caída la noche, las mágicas y características hogueras que caracterizan a esta festividad.