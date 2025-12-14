Extremadura da su último adiós a Robe en el homenaje de este domingo en el Palacio de Congresos de Plasencia

El músico Robe Iniesta recibirá este domingo, 14 de diciembre, un "sentido homenaje" en el Palacio de Congresos de Plasencia, su localidad natal, tras su fallecimiento este pasado miércoles a los 63 años.

Así lo han confirmado las redes sociales del artista, que agradecen el cariño y apoyo recibido "desde todas las partes del mundo" a lo largo de los últimos días, donde se ha precisado que el mismo comenzará a las 10,00 horas y se extenderá hasta las 22,00 en el referido edificio de esa localidad cacereña, que ahora recibe el nombre de "Roberto Iniesta".

Allí se dispondrá de "varios libros de condolencias" en aras de que todo el que lo desee pueda despedirse del artista. No obstante, la organización ha pedido brevedad para que nadie se quede sin participar, así como "paciencia y comprensión" para todos los asistentes que quieran darle a Iniesta un último adiós "como merece".

Cabe señalar que a las 8,00 horas se establecerán cortes al tráfico de vehículos en la Cueva de la Serrana, Fuente de la Serrana y Serrana de la Vera.

En cuanto al estacionamiento, autobuses y turismos podrán hacerlo en el Recinto Ferial del Berrocal, siendo el acceso para los primeros por la Avenida de Salamanca, Hostal Real, Travesía de Salamanca y José de Espronceda; mientras que los vehículos particulares podrán hacerlo, igualmente, por la Avenida Roberto Iniesta.

Por su parte, el público de a pie podrá acceder al Palacio de Congresos desde el Recinto Ferial, por Miguel de Unamuno, Sierra de Tormantos o bien por las distintas vías peatonales desde la Avenida de Salamanca, siendo las filas de entrada y salida separadas y debidamente organizadas.