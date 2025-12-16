Pedro Sánchez cerrará la campaña electoral con Gallardo este viernes en Villanueva de la Serena

El seccretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes, 19 de diciembre, en el cierre de la campaña electoral extremeña, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

El acto de cierre de campaña tendrá lugar a las 18,00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, y junto con Sánchez y Gallardo, participará la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández.

Se trata de la cuarta visita que Pedro Sánchez realiza a Extremadura para participar en actos electorales, desde que se convocaron las elecciones del 21 de diciembre, y tras pasar por Mérida, Plasencia y Cáceres, participará en el cierre de campaña en Villanueva de la Serena, localidad de la que Miguel Ángel Gallardo ha sido alcalde durante más de dos décadas.