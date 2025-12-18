El PP denuncia ante la Junta Electoral que en varios sobres del voto por correo no se incluía su papeleta

El secretario general del PP de Extremadura y cabeza de lista por Badajoz a las elecciones extremeñas, Abel Bautista, ha informado de que este miércoles su partido denunciará ante la Junta Electoral que en varios sobres del voto por correo no se incluía la papeleta de dicha formación.

Así, ha destacado que durante este pasado martes y este miércoles se han recibido "quejas" en este sentido. "En el caso de ayer, el primer ciudadano, bueno, puede ser un error, puede ser un despiste, pero en el día de hoy ya van cuatro casos y, por tanto esto nos llama la atención, nos llama la atención que vengan todas las papeletas, alguna de ellas duplicada, pero no venga la del Partido Popular", ha dicho.

Ante ello, ha solicitado a los extremeños que, en el caso de que no venga la papeleta del PP, se pongan en contacto directamente con las sedes para pedir el envío de esa papeleta, ya que hay que "garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su voto de manera libre".

"Vamos a interponer una denuncia ante la Junta Electoral para poner en conocimiento lo que está ocurriendo por si esto fuera una cuestión que afecta más allá de los casos que conocemos. Intuyo que sí, intuyo que ocurre más allá de esos cuatro casos y por tanto habrá que indagar qué es lo que ha ocurrido", ha asegurado en declaraciones a los medios.

En este línea, Abel Bautista ha recalcado que el PP no cree en las "casualidades, ni mucho menos", por lo que denunciará este hecho, "más aún cuando esta cuestión ya preocupaba a los ciudadanos antes del inicio de la campaña electoral".

"Hago un llamamiento a quien corresponda, que no lo sabemos. El llamamiento es que hay que jugar limpio, hay que garantizar que todos los partidos tengan la posibilidad de ser votados por los ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que espero que esto no se corresponda con ninguna estrategia oscura, ni con ninguna cuestión que no desearíamos en ningún caso", ha planteado

Así, ha recalcado que, habiendo custodiado Leire Díez "los votos por correo en las elecciones generales", se teme que "aquí hay algo más que un simple despiste" de no introducir la papeleta del PP de Extremadura.