La Guardia Civil ha intervenido 137.760 prendas textiles procedentes presuntamente del contrabando a un comerciante cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Comarca de Campo Arañuelo (Cáceres). El valor de dicho material asciende a algo más de 86.000 euros.

Durante una inspección fiscal que los agentes realizan de manera rutinaria a los distintos establecimientos comerciales y almacenes de la provincia, detectaron en el interior de un inmueble utilizado como almacén, ubicado en la Comarca de Campo Arañuelo (Cáceres), numerosas prendas textiles.

Tras ser inspeccionadas por los agentes, estos detectaron que carecían de importador europeo y que todas habían sido fabricadas y exportadas desde un tercer país. Este hallazgo motivó la práctica de otras gestiones comprobatorias, incluyendo la solicitud al titular del negocio de la documentación obligatoria que acreditase la procedencia legal de las prendas.

El propietario carecía de toda documentación, por lo que los agentes inmovilizaron todo el material en el propio almacén donde se encontraba depositado, bajo precinto, a disposición del Administrador de Aduanas e Impuestos especiales de Cáceres, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

El valor de las prendas textiles inmovilizadas superaba los 86.000 euros, y su inmovilización supone su retirada del flujo mercantil nacional al existir indicios de que han sido introducidas, transportadas y comercializadas incumpliendo, presuntamente, la normativa aduanera vigente.

Los agentes han abierto un expediente administrativo contra el propietario por la supuesta comisión de una infracción de contrabando. Del mismo modo, dicha persona se enfrenta a una posible sanción económica y a la pérdida del material incautado.