Gran aceptación del primer Congreso/Convivencia de operadores DOP Dehesa de Extremadura

El pasado 18 de septiembre, en las instalaciones de DEUTZ Business School de Zafra, se celebró el Congreso / Convivencia DOP Dehesa de Extremadura, con gran aceptación por parte de los operadores y profesionales del sector.

Fue un Congreso abierto, realizando una visión histórica de la evolución de la DOP, analizando todos los puntos y debatiendo entre todos, las fortalezas, debilidades y las posibilidades de futuro en un mercado cambiante, pero en el que el producto exclusivo, único, limitado, como el Jamón Dehesa de Extremadura, debe estar posicionado como uno de los mejores productos del mundo.

Se trataron temas de actualidad como la identificación en el etiquetado de cara al consumidor, el papel del distribuidor y de otros prescriptores en la recomendación de producto DOP, el problema de la Seca de la Encina, la importancia y repercusión de las DOP e IGP en Europa y en el mundo, y la infinidad de ventajas saludables que puede aportar el jamón ibérico a la salud.

Los congresistas salieron con " Buen Sabor ", tanto por la calidad de las ponencias, como por el vino de honor que cerró el Congreso, donde pudieron degustar todos los productos de las DOP e IGP extremeñas, al mismo tiempo que intercambiaron

experiencias y opiniones.

Esperemos poder seguir reuniendo a ganaderos, industriales y profesionales del sector en futuras ediciones, pues este tipo de foros ayuda a mejorar siempre criterios, siendo un método actualizado y eficaz para tomar el pulso de una parte del sector, con características muy concretas y con una posición privilegiada en el mundo de la gastronomía.