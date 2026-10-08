Gestores culturales extremeños se reúnen en Barcarrota en el Encuentro RedMaraña

Gestoras culturales extremeños han participado en Barcarrota (Badajoz) en el V Encuentro RedMaraña 'Conectando Territorios', organizado por la Asociación de Gestión Cultural de Extremadura (Agcex) y con la financiación de la Diputación de Badajoz.

En esta ocasión se han reunido en Barcarrota, como muestra de ese espíritu itinerante e integrador de ambas entidades. Como cada otoño desde hace cinco, se ha ofrecido la oportunidad de destacar los proyectos más actuales o lo más consolidados y se ha justificado que aquello que funciona en un punto de la geografía puede servir de inspiración para otra tierra.

El programa de esta edición ha centrado las mesas de conversación alrededor de la 'Gestión del Patrimonio para incentivar el turismo cultural', de la 'Puesta en valor del trabajo de los agentes culturales de la provincia', de la 'Cultura y salud', o de la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Rural.

Con ejemplos reales y con aspiraciones provinciales y regionales, todos los temas han coincidido en que la cultura, el patrimonio, el turismo o el desarrollo rural necesitan una dinamización "continúa" y "planificada", señala en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En la inauguración del encuentro ha participado la diputada de la Diputación de Badajoz María López, quien ha puesto de relieve que en esta provincia nadie está solo y mucho menos para dinamizar la vida cultural de los vecinos.

"Porque la provincia necesitaba esta red. Necesitaba que la cultura pudiera circular de un territorio a otro, que las experiencias de un municipio sirvieran para mejorar las de otro y que el tamaño de una localidad no determinara las oportunidades de su ciudadanía para acceder a una cultura de calidad", ha defendido.

Y, de hecho, no sólo ha sido un éxito entre los pueblos pacenses, sino que como ha compartido el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, "otras diputaciones ya se han interesado en sembrar en el territorio la cultura colaborativa".

Por tanto, "aquella iniciativa que fue pionera en la provincia de Badajoz, tenía todo el sentido del mundo y hoy se puede demostrar", ha añadido la diputada López.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN

La jornada ha estado amenizada por teatro y dinámicas de participación mediante las que los asistentes han podido aportar sus impresiones, sus problemas, sus propuestas a la red construida.

Aunque más qué una red, "es una maraña" y así lo ha definido la presidenta de Agcex, Carmen HernáN: "Es algo mucho más compacto y más difícil de distinguir, es una red de redes".

Y ha incidido en la base de este proyecto que no es otra que "estar con el tejido asociativo y conociendo las realidades de las localidades, uniendo a representantes políticos, gestores municipales y a esa ciudadanía que demanda la necesidad de encontrarse y compartir".

De hecho, el alcalde anfitrión, Miguel Rodríguez, la ha descrito como "un espacio para hablar, para compartir, para seguir construyendo cultura en los pueblos"; y ha apelado al lema de "conectando territorios" para referirse al teatro, al patrimonio, a la música, a las tradiciones, etcétera, de los municipios y sobre todo de las personas dedicadas a mantenerlas vivas que necesitan esa conexión.

La Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura ha aprovecha este V Encuentro RedMaraña para demostrar que la puesta en común sirve.

En estos años, diferentes iniciativas salidas de estas conversaciones se han hecho realidad como las ferias de asociacionismo por comarcas o el programa Ajetreo con el que se llega a los adolescentes para que conozcan las profesiones relacionadas con la cultura.

Además, RedMaraña sirve siempre para visitar y conocer los pueblos donde se celebra, al tiempo que se comparte con sus habitantes y se conocen sus negocios.