El fiscal superior de Extremadura, preocupado por las lesiones dolosas y el aumento de delitos relacionados con la droga

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha entregado este jueves, día 15, al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, la memoria de las actividades del Ministerio Fiscal 2025, a tenor de la cual ha mostrado su preocupación ante el delito de lesiones dolosas o el incremento de delitos "especialmente graves" como en materia de tráfico de drogas, del que ha dicho la comunidad extremeña "es actualmente un corredor".

En declaraciones a los medios posteriores a la reunión, Montero Juanes ha detallado que el motivo de la misma es "meramente institucional" y que la Fiscalía de la comunidad autónoma, como la General del Estado, cada año hace una memoria sobre las actividades de este órgano o la evolución de la delincuencia, para entregar posteriormente un ejemplar de la misma, en este caso al delegado.

Próximamente, ya tiene concertado el encuentro, se la entregará al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y también a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en este último caso "pendiente" de la cita.

Sobre la memoria, y además de las cuestiones organizativas, de personal o las propuestas de reformas legislativas, ha explicado que en la misma se hace un análisis de la evolución de la delincuencia en Extremadura y los datos estadísticos, de manera tal que lo que se extrae de la misma, como ya dijera en su discurso de apertura del Año Judicial, es un incremento "importante y de forma constante" en los delitos contra la libertad sexual, concretamente las agresiones sexuales.

Un dato que le tiene "muy preocupado desde hace muchos años", aunque no sea el delito "más importante ni mucho menos que recoge el Código Penal", es el de lesiones dolosas y "cómo se está incrementando a doble dígito año tras año". Esto último, ha matizado, "revela una falta de valores, de educación, de respeto hacia los demás, que eclosiona con demasiada facilidad", dado que "la gente llega a las manos en lo que no debería pasar de una simple discusión o conversación".

También ha mostrado su preocupación por el incremento de delitos "especialmente graves", como se está viendo últimamente respecto al tráfico de drogas, dado que la región "es actualmente un corredor", respecto a lo cual ha apostillado que "la droga va buscando el sitio más fácil" y que "actualmente ha correspondido a Extremadura" y es algo que les preocupa.

Preguntado en concreto por la situación de Badajoz respecto al narcotráfico o los tiroteos, el fiscal superior de la región ha hecho hincapié en que en la memoria no se entra en casos concretos ni en situaciones de inseguridad, sino que se analizan cifras globales y, además, tiene una extensión "muy limitada". Así, ha continuado, "no hay un tratamiento muy específico de las realidades, pero sí es un objeto de preocupación actualmente".

Del mismo modo y ante los delitos relacionados con el mundo online, ha precisado que también están experimentando un crecimiento "exponencial" en los últimos años, y que no se trata solo de estafas, el 95 por ciento de las cuales se producen por medios tecnológicos, sino de delitos de odio, contra la libertad sexual, suplantaciones de identidad, amenazas e "incluso" lesiones. Ante ello, aboga por la concienciación.

Asimismo, ha abundado en que son tantos tipos delictivos los que se cometen a través de estos medios que no puede haber respuestas "unívocas", pero sí que tiene que haber "una concienciación y, sobre todo, educación en valores desde el principio en criterios de igualdad y de respeto hacia los demás", a la par que ha considerado que "es un valor que se está perdiendo últimamente con bastante intensidad" y que le preocupa "mucho".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha explicado que mantiene esta reunión con el fiscal general todos los años y que la Delegación es el primer lugar en el que se desarrolla en aras de presentar la citada memoria, cuyo contenido hizo público en la apertura del Año Judicial.

Del mismo modo, ha remarcado que se cuenta con un "altísimo nivel" en la Fiscalía y en los tribunales de Extremadura y ha mostrado el "respeto más absoluto" del Gobierno de España a sus trabajos, como también ha querido poner el acento en aspectos tales como los temas referidos a la violencia de género y cómo en la misma exposición el fiscal hacía una "llamada de atención" sobre que la ciudad de Badajoz no se haya incorporado al sistema VioGén.

"La verdad es que eso no parece muy presentable; incluso, dicho por el fiscal general, creo que es importante señalar este asunto", ha incidido, para señalar de la memoria que le preocupa la violencia de género y el aumento de los casos, y achacar esto último también a que "hay una mayor concienciación y una confianza" en relación a denunciarlos. También le preocupan los delitos informáticos y "lo difícil" que es prevenirlos y la investigación posterior.