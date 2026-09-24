La Filmoteca de Extremadura y 'Escribidores' reúnen en Cáceres a destacadas figuras del cine y la literatura

La Filmoteca de Extremadura, en colaboración con el Festival Literario de América y Europa 'Escribidores', presenta en Cáceres el ciclo 'Pantallas y Literatura', integrado en la programación de 'La Memoria Prestada'. Una propuesta que, durante los días 24, 25 y 26 de septiembre, convertirá la Filmoteca en un espacio de encuentro entre el cine y la literatura, reuniendo a cineastas, intérpretes y escritores en torno a cuatro obras marcadas por la adaptación, la memoria y el diálogo entre imágenes y palabras.

Uno de los principales atractivos de esta colaboración será la presencia en Cáceres de destacadas personalidades del cine y la literatura, que participarán en coloquios con el público al término de cada una de las proyecciones.

El ciclo comenzará el jueves 24 de septiembre, con la asistencia del consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura a las 19:00 horas, con 'La casa de Bernarda Alba' (1987), dirigida por Mario Camus a partir de la célebre obra teatral de Federico García Lorca. La sesión contará con la participación de Ana Belén, una de las protagonistas de la película, y del escritor e hispanista Ian Gibson, especialista en la vida y obra de Lorca. El encuentro estará moderado por Luis Alegre, periodista, escritor, cineasta, profesor y reconocido divulgador cinematográfico.

El viernes 25 de septiembre, a las 19:00 horas, será el turno de 'Al otro lado del río y entre los árboles', dirigida por Paula Ortiz y basada en la novela de Ernest Hemingway. Ambientada en la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Liev Schreiber y Matilda De Angelis, la película aborda el paso del tiempo, la memoria y la posibilidad de recuperar la esperanza. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el cineasta Imanol Uribe y el escritor Antonio Soler, moderado por Luis Alegre.

La jornada del sábado 26 de septiembre contará con dos sesiones. A las 12:00 horas se proyectará el documental 'Mario Vargas Llosa - Dedicatoria para el siglo XXI', de Mariana Sipos, dedicado a la figura, el pensamiento y el legado literario de Mario Vargas Llosa. La propia Mariana Sipos participará en el encuentro posterior, moderado por el escritor y periodista Juan Cruz, en una conversación alrededor de la obra y la trayectoria del autor.

El ciclo concluirá el sábado 26, a las 19:00 horas, con 'La voz dormida' (2011), dirigida por Benito Zambrano a partir de la novela de la escritora extremeña Dulce Chacón. Una historia sobre las mujeres, la represión y la resistencia durante la posguerra española. El coloquio posterior contará con la presencia del propio Benito Zambrano y del escritor Jesús Carrasco, moderados por Juan Cruz.

Con 'Pantallas y Literatura', la Filmoteca de Extremadura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y 'Escribidores' proponen algo más que una sucesión de películas: cuatro proyecciones y cuatro encuentros en torno a la palabra y la imagen, en los que el público podrá compartir directamente con cineastas, intérpretes y escritores sus diferentes miradas sobre la creación, la adaptación cinematográfica, la literatura y la memoria.

Todas las proyecciones y los posteriores coloquios son de acceso libre hasta completar aforo.