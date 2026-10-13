La Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz se celebrará del 16 al 18 de octubre en Baños de Montemayor y Hervás

El Valle del Ambroz volverá a vestirse por séptimo año consecutivo de tradición, oficio y creatividad en la Fiesta de la Lana, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre en Baños de Montemayor y Hervás (Cáceres).

La fiesta reunirá a productores, tejedoras, artesanos y público de todas las edades en torno a la promoción de las lanas locales, la artesanía textil y las prácticas sostenibles vinculadas al oficio lanero.

En su séptima edición, la Fiesta de la Lana propone un formato muy variado, que incluye mercado artesanal, talleres, mesas de experiencias, música y actividades familiares.

Además, pondrá en valor la cadena productiva de la lana en la península ibérica: desde la crianza y la esquila hasta el hilado, el teñido natural, la transformación textil y la comercialización.

Algunas de las actividades que ofrecerá este evento será la proyección en primicia para España el viernes, día 16, a las 20,00 horas en el Cine Teatro Juventud de Hervás del documental de Walter Aigner 'Wool, man, sheep' y de 'El textil en las manos de las mujeres del Ambroz' de Carmen Comadrán y Asociación Laneras.

Por su parte, el sábado, día 17, en el Paseo Bulevar y Edificio Bulevar de Baños de Montemayor se desarrollará el mercado artesanal y encuentro de productores, que incluye stands, cata de productos locales, exposiciones y actividades experimentales de 10,30 a 19,00 horas.

Asimismo, tendrá lugar el I Encuentro Ibérico de Hilanderas, talleres formativos y talleres prácticos, música y animación, presentación de resultados de Wool4health Awards 2026 o la inauguración de la exposición textil 'Miradas trashumantes' de la Asociación para la Creación Textil y Asociación Laneras.

Finalmente, el domingo, día 19, en Hervás, tendrá lugar de 10,00 a 12,00 horas la masterclass 'Estructura y material del hilo' con Miren Torrealday y Cata de Lanas con DLana.

Asimismo, a las 12,00 horas, comenzará el desfile 'Trashumancias, los relatos de la lana', al que seguirá el concierto de 'El Gato con Jotas' y la clausura de la Fiesta de la Lana, ha informado la Asociación Laneras, organizadora del evento.