El Festival de Mérida invita al público a formar parte de un rito escénico colectivo con 'Bacanal'

El Festival de Mérida programa, del 22 al 26 de julio, 'Bacanal', una propuesta "exigente y arriesgada" que reivindica la "celebración de la vida, la comunidad y la capacidad del arte para cuestionar los límites impuestos y recuperar aquello que nos hace humanos".

Esta obra, con texto de Juan Carlos Rubio, está dirigida por Chevi Muraday e interpretada por Juana Acosta, Toni Acosta, Carlos Hipólito, Elisa Hipólito, Mapi Sagaseta, Cisco Lara, Julen Pazos, Georgina Flores, Tamar Vela, Inés Valderas y Javier Aguilera, además de Muraday. A este elenco se suman Candela Chamorro, Lucía Ferrán, Celia García Ferriols, Altea León, María Rufo y Carla Trillo, alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Este lunes se ha presentado con la participación del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; y el elenco artístico al completo.

'Bacanal' es un espectáculo que trasciende los límites del teatro convencional para convertirse en una experiencia ritual colectiva. Danza y palabra se entrelazan en una ceremonia escénica que convoca al público no solo como testigo, sino como parte activa del rito.

Chevi Muraday ha explicado que este espectáculo es "necesario en este mundo hostil de prohibiciones, de rechazos y del tú no vales", precisamente porque 'Bacanal' habla de "escuchar al otro, escucharse a uno mismo y de que el cuerpo es necesario".

En esta obra el movimiento está "muy latente", impreso con el sello de la compañía Losdedae tras 30 años de trayectoria. Muraday ha subrayado que este espectáculo junta a Dionisio y a Baco, dos dioses "que no dejan de ser uno", que se encuentran cuando el Senado romano decreta la prohibición de las Bacanales y del culto a Baco para resolver el problema.

Entre los objetivos que se marcaron al plantear el espectáculo estaba el romper la cuarta pared para "integrar al público", para que fuera "partícipe" y formara parte de ese latir que existe dentro de la función. Para ello, invitan al público a ir vestido de blanco a las representaciones.

Asimismo, el director de la obra ha explicado la importancia de involucrar a bailarines de la zona y ha agradecido la labor que realizan las "maravillosas bailarinas" del Conservatorio de Danza de Cáceres que conforman el coro.

Por su parte, Juan Carlos Rubio ha destacado que esta es una historia que une pasado y presente para "darnos cuenta que todo lo que pasó puede volver a pasar" y no repetir los errores del pasado.

Juana Acosta, que se ha mostrado "afortunada y agradecida" por actuar en Mérida. Ha querido dar las gracias a Muraday por crear un espectáculo "necesario" cargado de sensibilidad, poesía e imágenes únicas que habla de "libertad, de culpa y de la pérdida de control".

Carlos Hipólito se ha mostrado "maravillado y feliz" por debutar en el Festival de Mérida, después de 50 años de profesión, y hacerlo en un espectáculo "poco convencional, pero hermoso".

Toni Acosta ha destacado el "amor compromiso y paciencia" que se ha encontrado en este elenco "intergeneracional" de dieciocho personas, en el que se aprende de los más jóvenes y los más veteranos.

El consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Laureano León, ha querido poner el acento "en el carácter multidisciplinar e interdisciplinar tanto del Festival de Mérida como de 'Bacanal', que fusiona texto y movimiento para que la acción escénica se vea enriquecida con la palabra y el baile".

A la vez, ha querido agradecer el compromiso del Festival de Mérida por presentar nuevas propuestas para seguir profundizando en los mitos grecolatinos desde diferentes propuestas. Y no ha olvidado destacar la colaboración del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

El director del Festival de Mérida ha aprovechado su intervención para felicitar a la selección española de fútbol por ser campeones del Mundo, para afirmar que fútbol y teatro pueden "convivir al mismo nivel" tras comprobar que 1.420 personas vieron anoche la última función de 'Timón de Atenas', que en sus cinco representaciones ha cerrado con 10.136 espectadores.